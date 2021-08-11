Святкова страва, без якої не проходило жодне застілля, має довгу історію та різноманітні варіації.

Першу згадку про цю страву знаходимо у поемі Котляревського "Енеїда":

Зробити поминки я хочу, Поставити обід старцям — … І зараз миттю всі пустились Горілку, м'ясо куповать, Хліб, бублики, книші вродились, Пійшли посуди добувать; І коливо з куті зробили, Сити із меду наситили.



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Рецепт старовинних книшів

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Неймовірні пиріжки / Фото School Food

Інгредієнти:

500 грам борошна;

6 грам сухих дріждів;

100 грам масла;

250 мілілітрів води;

1 столова ложка цукру;

1 чайна ложка солі;

1 яйце;

Начинка:

15 картоплин;

1 цибулина;

100 грам олії;

сіль, чорний перець.

Приготування: