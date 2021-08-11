Святкова страва, без якої не проходило жодне застілля, має довгу історію та різноманітні варіації.
Першу згадку про цю страву знаходимо у поемі Котляревського "Енеїда":
Зробити поминки я хочу, Поставити обід старцям — … І зараз миттю всі пустились Горілку, м'ясо куповать, Хліб, бублики, книші вродились, Пійшли посуди добувать; І коливо з куті зробили, Сити із меду наситили.
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Рецепт старовинних книшів
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Неймовірні пиріжки / Фото School Food
Інгредієнти:
- 500 грам борошна;
- 6 грам сухих дріждів;
- 100 грам масла;
- 250 мілілітрів води;
- 1 столова ложка цукру;
- 1 чайна ложка солі;
- 1 яйце;
Начинка:
- 15 картоплин;
- 1 цибулина;
- 100 грам олії;
- сіль, чорний перець.
Приготування:
- Чистимо та ставимо варитися картоплю до готовності. Гарячу картоплю розминаємо і даємо їй остигнути.
- Цибулю ріжемо дрібними кубиками та обжарюємо до золотистого кольору.
- Картоплю з'єднуємо з цибулею, спеціями та ретельно перемішуємо.
- Для тіста розчиняємо у теплій воді дріжджі, цукор та сіль. Додаємо до суміші розтоплене вершкове масло. Опісля поступово підсипаємо муку та місимо тісто. Воно має вийти еластичним. Залишаємо його на 30 хвилин.
- Робочу поверхню посипаємо мукою і розкачуємо тонким шаром тісто. Вирізаємо з тіста кружечки й викладаємо на середину начинку.
- Краї пиріжків зчіплюємо до середини серцевинки.
- Змащуємо пиріжки жовтком та випікаємо у розігріті до 180 градусів духовці 30 хвилин.