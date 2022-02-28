Быстро пожарьте курочку, отварите картофельные "галушки" и соедините все в глубокой сковороде. А остальное за вас сделает духовка.
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Рецепт куриных бедер с ньокки
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Фото Damn delicious
Приготовление:
- Нарежьте лук мелкими кубиками.
- Картофельные ньокки отправьте в большую кастрюлю с кипящей водой и варите после закипания 2 – 3 минуты.
Фото Damn delicious
- Отцедите их и переложите в миску. Смажьте растительным или сливочным маслом, чтобы не слиплись.
- В глубокой сковороде растопите на среднем огне 2 столовые ложки сливочного масла.
- Выложите в сковороду куриные бедра, приправьте их специями и обжарьте (по 8 – 10 минут с каждой стороны).
- Добавьте лук.
- Когда лук поджарится, отправьте в сковороду вяленые помидоры, томатную пасту, чеснок и тимьян. Тушите 3 – 4 минуты.
- Добавьте муку и доведите все до кипения.
- Постепенно введите куриный бульон и варите, постоянно помешивая, 3 – 5 минут.
- Тем временем включите разогреться духовку до 200 градусов.
- Добавьте куриные бедра, ньокки и отправьте сковороду в духовку на 10 – 12 минут.
Приятного аппетита!