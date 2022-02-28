Быстро пожарьте курочку, отварите картофельные "галушки" и соедините все в глубокой сковороде. А остальное за вас сделает духовка.

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Рецепт куриных бедер с ньокки

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6


Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками.
  2. Картофельные ньокки отправьте в большую кастрюлю с кипящей водой и варите после закипания 2 – 3 минуты.


Фото Damn delicious

  1. Отцедите их и переложите в миску. Смажьте растительным или сливочным маслом, чтобы не слиплись.
  2. В глубокой сковороде растопите на среднем огне 2 столовые ложки сливочного масла.
  3. Выложите в сковороду куриные бедра, приправьте их специями и обжарьте (по 8 – 10 минут с каждой стороны).
  4. Добавьте лук.
  5. Когда лук поджарится, отправьте в сковороду вяленые помидоры, томатную пасту, чеснок и тимьян. Тушите 3 – 4 минуты.
  6. Добавьте муку и доведите все до кипения.
  7. Постепенно введите куриный бульон и варите, постоянно помешивая, 3 – 5 минут.
  8. Тем временем включите разогреться духовку до 200 градусов.
  9. Добавьте куриные бедра, ньокки и отправьте сковороду в духовку на 10 – 12 минут.

Приятного аппетита!