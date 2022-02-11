Что может быть вкуснее холодными зимними вечерами, чем сытный, наваристый суп с говядиной и бататом. Добавьте в него несколько свежих веточек тимьяна и наполните свой дом приятными ароматами.

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Рецепт густого супа с говядиной

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 6 – 8



Фото Damn delicious

Ингредиенты:

– 800 граммов говядины;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль;

– свежемолотый черный перец;

– 1 средняя репчатая луковица;

– 1 средняя морковь;

– 2 стебля сельдерея;

– 3 зубчика чеснока;

– 200 граммов грибов;

– 1/4 стакана муки;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 1/2 стакана красного сухого вина;

– 4 стакана говяжьего бульона;

– 4 веточки свежего тимьяна;

– 2 лавровых листа;

– 1 большой сладкий картофель (батат);

– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки.

Приготовление:

Разогрейте масло в большой кастрюле и обжарьте нарезанную говядину кубиками (6 – 8 минут). Сдобрите все солью и перцем. Добавьте нарезанный средними кубиками лук, морковь и сельдерей. Готовьте 3 – 4 минуты. Добавьте измельченный чеснок и четвертинки грибов. Периодически помешивая жарьте примерно 3 – 4 минуты. Обжарьте муку и томатную пасту до легкой румяности примерно 1 минуту.



Фото Damn delicious

Влейте вино, говяжий бульон, тимьян, лавровый лист. Добавьте соус в мясо и доведите до кипения. Далее убавьте огонь и тушите, пока говядина не станет очень нежной, примерно 30 минут. Нарежьте батат грубыми кусочками и добавьте в суп. Варите суп еще 20 минут. Достаньте и выбросьте из супа веточки тимьяна и лавровый лист. Посыпьте готовое блюдо мелко нарезанной зеленью петрушки.

Приятного аппетита!