Що може бути смачнішим холодними зимовими вечорами, за ситний, наваристий суп з яловичиною та бататом. Додайте до нього кілька свіжих гілочок чебрецю, й наповніть свій дім приємними ароматами.

Читайте також Фермерська vs домашня: яку яловичину краще обрати

Рецепт густого супу з яловичиною

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 6 – 8



Фото Damn delicious

Інгредієнти:

– 800 грамів яловичини;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль;

– ​свіжомелений чорний перець;

– 1 середня ріпчаста цибулина;

– 1 середня морква;

– 2 стебла селери;

– 3 зубчики часнику;

– 200 грамів грибів;

– 1/4 склянки борошна;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 1/2 склянки червоного сухого вина;

– 4 склянки яловичого бульйону;

– 4 гілочки свіжого чебрецю;

– 2 лаврових листки;

– 1 велика солодка картопля (батат);

– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя петрушки.

Приготування:

Розігрійте олію у великій каструлі та обсмажте нарізану кубиками яловичину (6 – 8 хвилин). Присмачте все сіллю та перцем.

Додайте нарізану середніми кубиками цибулю, моркву і селеру. Готуйте 3 – 4 хвилини.

Додайте подрібнений часник і четвертинки грибів. Періодично помішуючи смажте приблизно 3 – 4 хвилини.

Обсмажте борошно та томатну пасту до легкої рум’яності, приблизно 1 хвилину.



Фото Damn delicious

Влийте вино, яловичий бульйон, чебрець, лавровий лист. Додайте соус до м'яса та доведіть до кипіння. Далі зменшіть вогонь і тушкуйте, поки яловичина не стане дуже ніжною, приблизно 30 хвилин.

Наріжте батат грубими шматочками та додайте до супу. Варіть суп ще 20 хвилин. Вийміть і викиньте з супу гілочки чебрецю і лавровий лист.

Посипте готову страву дрібно нарізаною зеленню петрушки.

Смачного!