Що може бути смачнішим холодними зимовими вечорами, за ситний, наваристий суп з яловичиною та бататом. Додайте до нього кілька свіжих гілочок чебрецю, й наповніть свій дім приємними ароматами.

Читайте також Фермерська vs домашня: яку яловичину краще обрати

Рецепт густого супу з яловичиною

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порції: 6 – 8


Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Розігрійте олію у великій каструлі та обсмажте нарізану кубиками яловичину (6 – 8 хвилин). Присмачте все сіллю та перцем.
  1. Додайте нарізану середніми кубиками цибулю, моркву і селеру. Готуйте 3 – 4 хвилини.
  1. Додайте подрібнений часник і четвертинки грибів. Періодично помішуючи смажте приблизно 3 – 4 хвилини.
  1. Обсмажте борошно та томатну пасту до легкої рум’яності, приблизно 1 хвилину.


Фото Damn delicious

  1. Влийте вино, яловичий бульйон, чебрець, лавровий лист. Додайте соус до м'яса та доведіть до кипіння. Далі зменшіть вогонь і тушкуйте, поки яловичина не стане дуже ніжною, приблизно 30 хвилин.
  1. Наріжте батат грубими шматочками та додайте до супу. Варіть суп ще 20 хвилин. Вийміть і викиньте з супу гілочки чебрецю і лавровий лист.
  1. Посипте готову страву дрібно нарізаною зеленню петрушки.

Смачного!