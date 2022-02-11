Що може бути смачнішим холодними зимовими вечорами, за ситний, наваристий суп з яловичиною та бататом. Додайте до нього кілька свіжих гілочок чебрецю, й наповніть свій дім приємними ароматами.
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Рецепт густого супу з яловичиною
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Фото Damn delicious
Приготування:
- Розігрійте олію у великій каструлі та обсмажте нарізану кубиками яловичину (6 – 8 хвилин). Присмачте все сіллю та перцем.
- Додайте нарізану середніми кубиками цибулю, моркву і селеру. Готуйте 3 – 4 хвилини.
- Додайте подрібнений часник і четвертинки грибів. Періодично помішуючи смажте приблизно 3 – 4 хвилини.
- Обсмажте борошно та томатну пасту до легкої рум’яності, приблизно 1 хвилину.
Фото Damn delicious
- Влийте вино, яловичий бульйон, чебрець, лавровий лист. Додайте соус до м'яса та доведіть до кипіння. Далі зменшіть вогонь і тушкуйте, поки яловичина не стане дуже ніжною, приблизно 30 хвилин.
- Наріжте батат грубими шматочками та додайте до супу. Варіть суп ще 20 хвилин. Вийміть і викиньте з супу гілочки чебрецю і лавровий лист.
- Посипте готову страву дрібно нарізаною зеленню петрушки.
Смачного!