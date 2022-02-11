Сытный суп с говядиной и бататом: домашний рецепт для семейного застолья
Источник:Damn delicious
Борщ и грибная уха уже надоели и хочется чего-то нового? Приготовьте густой суп с говядиной и бататом. Вам придется по вкусу!
Что может быть вкуснее холодными зимними вечерами, чем сытный, наваристый суп с говядиной и бататом. Добавьте в него несколько свежих веточек тимьяна и наполните свой дом приятными ароматами.
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Рецепт густого супа с говядиной
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 6 – 8
Фото Damn delicious
– 800 граммов говядины;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 1 средняя репчатая луковица;
– 1 средняя морковь;
– 2 стебля сельдерея;
– 3 зубчика чеснока;
– 200 граммов грибов;
– 1/4 стакана муки;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 1/2 стакана красного сухого вина;
– 4 стакана говяжьего бульона;
– 4 веточки свежего тимьяна;
– 2 лавровых листа;
– 1 большой сладкий картофель (батат);
– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки.
Приготовление:
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Разогрейте масло в большой кастрюле и обжарьте нарезанную говядину кубиками (6 – 8 минут). Сдобрите все солью и перцем.
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Добавьте нарезанный средними кубиками лук, морковь и сельдерей. Готовьте 3 – 4 минуты.
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Добавьте измельченный чеснок и четвертинки грибов. Периодически помешивая жарьте примерно 3 – 4 минуты.
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Обжарьте муку и томатную пасту до легкой румяности примерно 1 минуту.
Фото Damn delicious
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Влейте вино, говяжий бульон, тимьян, лавровый лист. Добавьте соус в мясо и доведите до кипения. Далее убавьте огонь и тушите, пока говядина не станет очень нежной, примерно 30 минут.
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Нарежьте батат грубыми кусочками и добавьте в суп. Варите суп еще 20 минут. Достаньте и выбросьте из супа веточки тимьяна и лавровый лист.
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Посыпьте готовое блюдо мелко нарезанной зеленью петрушки.
Приятного аппетита!