Сытный суп с говядиной и бататом: домашний рецепт для семейного застолья

11 февраля 2022 , 20:08
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Источник:

Damn delicious

Борщ и грибная уха уже надоели и хочется чего-то нового? Приготовьте густой суп с говядиной и бататом. Вам придется по вкусу!

Что может быть вкуснее холодными зимними вечерами, чем сытный, наваристый суп с говядиной и бататом. Добавьте в него несколько свежих веточек тимьяна и наполните свой дом приятными ароматами.

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Рецепт густого супа с говядиной

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порции: 6 – 8


Фото Damn delicious

Ингредиенты:
– 800 граммов говядины;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 1 средняя репчатая луковица;
– 1 средняя морковь;
– 2 стебля сельдерея;
– 3 зубчика чеснока;
– 200 граммов грибов;
– 1/4 стакана муки;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 1/2 стакана красного сухого вина;
– 4 стакана говяжьего бульона;
– 4 веточки свежего тимьяна;
– 2 лавровых листа;
– 1 большой сладкий картофель (батат);
– 2 столовые ложки измельченных свежих листьев петрушки.

Приготовление:

  1. Разогрейте масло в большой кастрюле и обжарьте нарезанную говядину кубиками (6 – 8 минут). Сдобрите все солью и перцем.

  2. Добавьте нарезанный средними кубиками лук, морковь и сельдерей. Готовьте 3 – 4 минуты.

  3. Добавьте измельченный чеснок и четвертинки грибов. Периодически помешивая жарьте примерно 3 – 4 минуты.

  4. Обжарьте муку и томатную пасту до легкой румяности примерно 1 минуту.


Фото Damn delicious

  1. Влейте вино, говяжий бульон, тимьян, лавровый лист. Добавьте соус в мясо и доведите до кипения. Далее убавьте огонь и тушите, пока говядина не станет очень нежной, примерно 30 минут.

  2. Нарежьте батат грубыми кусочками и добавьте в суп. Варите суп еще 20 минут. Достаньте и выбросьте из супа веточки тимьяна и лавровый лист.

  3. Посыпьте готовое блюдо мелко нарезанной зеленью петрушки.

Приятного аппетита! 

Автор: Богданна Рибак