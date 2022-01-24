Рецепт курицы со сливками и травами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

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Фото Cafe delites

Приготовление:

  1. Куриные грудки тщательно вымойте и просушите на бумажном полотенце. Посыпьте гранулированным сушеным чесноком и луком, добавьте измельченную зелень и натрите специями.

  2. Разогрейте сковородку с 1 столовой ложкой оливкового масла и обжарьте на ней грудки (по 5 минут с каждой стороны) и переложите их на тарелку.


Фото Cafe delites

  1. На той же сковородке разогрейте 2 чайные ложки оливкового масла и обжарьте измельченный свежий чеснок и петрушку. Добавьте тимьян и розмарин и тушите 1 минуту (до появления аромата).

  2. Влейте сливки и приправьте специями. Доведите соус до кипения и добавьте смесь кукурузного крахмала и воды.


Фото Cafe delites

  1. Убавьте огонь и варите соус, пока не загустеет.

  2. Выложите куриные грудки в соус и тушите 5 – 10 минут.

Приятного аппетита!