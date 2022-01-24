Рецепт курки з вершками та травами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

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Фото Cafe delites

Приготування:

  1. Курячі грудки ретельно помийте й просушіть їх на паперовому рушнику. Посипте гранульованим сушеним часником та цибулею, додайте подрібнену зелень і натріть спеціями.
  1. Розігрійте сковорідку з 1 столовою ложкою оливкової олії, обсмажте на ній філе (по 5 хвилин із кожного боку) і перекладіть їх на тарілку.


Фото Cafe delites

  1. На тій же сковорідці розігрійте 2 чайні ложки оливкової олії й обсмажте подрібнений свіжий часник та петрушку. Додайте чебрець та розмарин і тушкуйте 1 хвилину (до появи аромату).
  1. Влийте вершки ц присмачте спеціями. Доведіть соус до кипіння й додайте суміш із кукурудзяного крохмалю та води.


Фото Cafe delites

  1. Зменште вогонь і варіть соус, доки не загусне.
  1. Викладіть курячі грудки в соус і тушкуйте 5 – 10 хвилин.

Смачного!