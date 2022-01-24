Пряная курица в сливках: тает во рту, словно мороженое
Источник:Сafe delites
Куриное филе, тушеное в сливках с чабрецом и розмарином, покорит вас с первого же кусочка. И готовится оно... ну, разве что чуточку сложнее, чем макароны.
Рецепт курицы со сливками и травами
- Время: 30 минут
- Порции: 4
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Фото Cafe delites
– 4 куриные грудки;
– по 2 чайные ложки гранулированного чеснока и лука;
– 1 чайная ложка свежей измельченной петрушки;
– по ½ чайной ложки сушеного тимьяна и сушеного розмарина;
– соль;
– молотый черный перец.
Для соуса:
– 4 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка свежей измельченной петрушки;
– по ½ чайной ложки сушеного тимьяна и сушеного розмарина;
– 1 стакан сливок;
– соль;
– молотый черный перец;
– 1 чайная ложка кукурузного крахмала + 1 столовая ложка воды.
Приготовление:
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Куриные грудки тщательно вымойте и просушите на бумажном полотенце. Посыпьте гранулированным сушеным чесноком и луком, добавьте измельченную зелень и натрите специями.
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Разогрейте сковородку с 1 столовой ложкой оливкового масла и обжарьте на ней грудки (по 5 минут с каждой стороны) и переложите их на тарелку.
Фото Cafe delites
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На той же сковородке разогрейте 2 чайные ложки оливкового масла и обжарьте измельченный свежий чеснок и петрушку. Добавьте тимьян и розмарин и тушите 1 минуту (до появления аромата).
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Влейте сливки и приправьте специями. Доведите соус до кипения и добавьте смесь кукурузного крахмала и воды.
Фото Cafe delites
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Убавьте огонь и варите соус, пока не загустеет.
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Выложите куриные грудки в соус и тушите 5 – 10 минут.
Приятного аппетита!