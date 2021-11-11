Это блюдо из картофеля чрезвычайно похоже по принципу приготовления на пастуший пирог, но вместо мясного фарша автор добавила красную рыбу.

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Попробуйте и вы приготовить такую оригинальную запеканку из картофеля дома. Мы уверены, что родные будут в восторге.

Рецепт картофельной запеканки

  • Время: 60 минут
  • Порции: 8


Картофельная запеканка с лососем / Фото Яны Станишевской

Приготовление:

  1. Почистите картофель от кожуры и отправьте его в кастрюлю с водой. Немного посолите воду и варите его до готовности.
  2. Рыбу разрежьте на большие кусочки и обжарьте на сковородке с маслом в течение 3 минут с каждой стороны.
  3. Выньте рыбу из сковородки, вместо этого обжарьте на ней нарезанный кубиками лук и чеснок.
  4. Влейте к овощам вино, а через минуту – сливки.
  5. Тушите соус 3 – 4 минуты и снимите с плиты.
  6. Вылейте готовый соус в жароупорную форму, в которой будете выпекать запеканку. Сверху выложите кусочки рыбы и посыпьте все горошком.
  7. Сцедите воду из картофеля, разомните его в пюре вместе со сливками.
  8. Переложите пюре в кондитерский мешок с фигурной насадкой и отсадите картофель на рыбу.
  9. Выпекайте запеканку в духовке разогретой до 190 градусов в течение 20 минут.
  10. Готовое блюдо подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!