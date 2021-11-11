Это блюдо из картофеля чрезвычайно похоже по принципу приготовления на пастуший пирог, но вместо мясного фарша автор добавила красную рыбу.

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Попробуйте и вы приготовить такую оригинальную запеканку из картофеля дома. Мы уверены, что родные будут в восторге.

Рецепт картофельной запеканки

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 8



Картофельная запеканка с лососем / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 400 граммов лосося;

– 400 граммов картофеля;

– 200 миллилитров сливок;

– 50 миллилитров белого вина;

– горсть замороженного зеленого горошка;

– 1 репчатая луковица;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление: