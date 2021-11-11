Ця страва з картоплі надзвичайно схожа за принципом приготування на пастуший пиріг, але замість м'ясного фаршу авторка додала червону рибу.
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Спробуйте й ви приготувати таку оригінальну запіканку з картоплі вдома. Ми впевнені, що рідні будуть в захваті.
Рецепт картопляної запіканки
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
Картопляна запіканка з лососем / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Почистіть картоплю від шкірки та відправте її в каструлю з водою. Трішки посоліть воду та варіть її до готовності.
- Рибу розріжте на великі шматочки та обсмажте на сковорідці з олією протягом 3 хвилин з кожної сторони.
- Вийміть рибу зі сковорідки, натомість обсмажте на ній нарізану кубиками цибулю та часник.
- Влийте до овочів вина, а через хвилину – вершків.
- Тушкуйте соус 3 – 4 хвилин та зніміть з плити.
- Вилийте готовий соус в жаротривку форму, в якій будете випікати запіканку. Зверху викладіть шматочки риби та посипте все горошком.
- Зцідіть воду з картоплі, розімніть її в пюре разом з вершками.
- Перекладіть пюре в кондитерський мішок з фігурною насадкою та відсадіть картоплю на рибу.
- Випікайте запіканку в духовці розігрітій до 190 градусів протягом 20 хвилин.
- Готову страву подавайте до столу гарячою. Смачного!