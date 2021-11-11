Ця страва з картоплі надзвичайно схожа за принципом приготування на пастуший пиріг, але замість м'ясного фаршу авторка додала червону рибу.

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Спробуйте й ви приготувати таку оригінальну запіканку з картоплі вдома. Ми впевнені, що рідні будуть в захваті.

Рецепт картопляної запіканки

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 8



Картопляна запіканка з лососем / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:

– 400 грамів лосося;

– 400 грамів картоплі;

– 200 мілілітрів вершків;

– 50 мілілітрів білого вина;

– жменька замороженого зеленого горошку;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Почистіть картоплю від шкірки та відправте її в каструлю з водою. Трішки посоліть воду та варіть її до готовності.

Рибу розріжте на великі шматочки та обсмажте на сковорідці з олією протягом 3 хвилин з кожної сторони.

Вийміть рибу зі сковорідки, натомість обсмажте на ній нарізану кубиками цибулю та часник.

Влийте до овочів вина, а через хвилину – вершків.

Тушкуйте соус 3 – 4 хвилин та зніміть з плити.

Вилийте готовий соус в жаротривку форму, в якій будете випікати запіканку. Зверху викладіть шматочки риби та посипте все горошком.

Зцідіть воду з картоплі, розімніть її в пюре разом з вершками.

Перекладіть пюре в кондитерський мішок з фігурною насадкою та відсадіть картоплю на рибу.

Випікайте запіканку в духовці розігрітій до 190 градусів протягом 20 хвилин.