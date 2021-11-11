Так картошку вы еще не подавали: рецепт запеканки с лососем и овощами
11 ноября 2021 , 21:50Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Эта запеканка из картофеля не только вкусная, но и изысканная. Ведь благодаря кондитерскому мешку и фигурной насадке, картофельное пюре выглядит как настоящее произведение искусства. Рецептом поделилась Яна Станишевская.
Это блюдо из картофеля чрезвычайно похоже по принципу приготовления на пастуший пирог, но вместо мясного фарша автор добавила красную рыбу.
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Попробуйте и вы приготовить такую оригинальную запеканку из картофеля дома. Мы уверены, что родные будут в восторге.
Рецепт картофельной запеканки
- Время: 60 минут
- Порции: 8
Картофельная запеканка с лососем / Фото Яны Станишевской
– 400 граммов лосося;
– 400 граммов картофеля;
– 200 миллилитров сливок;
– 50 миллилитров белого вина;
– горсть замороженного зеленого горошка;
– 1 репчатая луковица;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Почистите картофель от кожуры и отправьте его в кастрюлю с водой. Немного посолите воду и варите его до готовности.
- Рыбу разрежьте на большие кусочки и обжарьте на сковородке с маслом в течение 3 минут с каждой стороны.
- Выньте рыбу из сковородки, вместо этого обжарьте на ней нарезанный кубиками лук и чеснок.
- Влейте к овощам вино, а через минуту – сливки.
- Тушите соус 3 – 4 минуты и снимите с плиты.
- Вылейте готовый соус в жароупорную форму, в которой будете выпекать запеканку. Сверху выложите кусочки рыбы и посыпьте все горошком.
- Сцедите воду из картофеля, разомните его в пюре вместе со сливками.
- Переложите пюре в кондитерский мешок с фигурной насадкой и отсадите картофель на рыбу.
- Выпекайте запеканку в духовке разогретой до 190 градусов в течение 20 минут.
- Готовое блюдо подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!