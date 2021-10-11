Такое вы еще не пробовали: рецепт диетического творожного печенья с мятой

11 октября 2021 , 19:10
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Если у вас мало времени, а сладенького хочется – приготовьте мятное печенье. Помимо отличного вкуса домашней выпечки, свежего аромата, вы получите вкусное печенье, которое не навредит вашей фигуре.

Если любите домашнюю выпечку с мятой, обязательно приготовьте это печенье. Рецепт очень простой и быстрый в приготовлении, а вкус – потрясающий.

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Рецепт мятного печенья

  • Время: 30 минут
  • Порции: 8


Мятное печенье / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
– 50 г творога;
– 100 г рисовой муки;
– 10 г разрыхлителя;
– 10 – 20 г мяты;
– 25 г сливочного масла;
– 1 куриное яйцо;
– 1 ст. л. лимонного сока;
– цедра половины лимона;
– подсластитель.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте мяту проточной водой, просушите на слое бумажного полотенца.

  2. В чаше блендера измельчите мяту, цедру лимона и добавьте подсластитель.

  3. Добавьте сыр, масло, яйцо и перемешайте.


Мятное печенье / Фото Fat Killers

  1. Всыпьте муку и разрыхлитель и замесите тесто.
  1. Сформируйте из теста шарики размером с грецкий орех.
  1. Обкатайте их в рисовой муке и выложите на противень.
  1. Чуточку приплюсните печенье.


Мятное печенье / Фото Fat Killers

  1. Выпекайте его в духовке при 180 градусах около 15 минут.
  1. Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак