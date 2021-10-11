Такое вы еще не пробовали: рецепт диетического творожного печенья с мятой

Если у вас мало времени, а сладенького хочется – приготовьте мятное печенье. Помимо отличного вкуса домашней выпечки, свежего аромата, вы получите вкусное печенье, которое не навредит вашей фигуре.

Если любите домашнюю выпечку с мятой, обязательно приготовьте это печенье. Рецепт очень простой и быстрый в приготовлении, а вкус – потрясающий.

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Рецепт мятного печенья

Время: 30 минут

30 минут Порции: 8



Мятное печенье / Фото Fat Killers

Приготовление:

Тщательно помойте мяту проточной водой, просушите на слое бумажного полотенца. В чаше блендера измельчите мяту, цедру лимона и добавьте подсластитель. Добавьте сыр, масло, яйцо и перемешайте.

– 50 г творога;– 100 г рисовой муки;– 10 г разрыхлителя;– 10 – 20 г мяты;– 25 г сливочного масла;– 1 куриное яйцо;– 1 ст. л. лимонного сока;– цедра половины лимона;– подсластитель.



Мятное печенье / Фото Fat Killers

Всыпьте муку и разрыхлитель и замесите тесто.

Сформируйте из теста шарики размером с грецкий орех.

Обкатайте их в рисовой муке и выложите на противень.

Чуточку приплюсните печенье.



Мятное печенье / Фото Fat Killers

Выпекайте его в духовке при 180 градусах около 15 минут.