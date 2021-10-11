Якщо полюбляєте домашню випічку з м'ятою, обов'язково приготуйте це печиво. Рецепт надзвичайно простий та швидкий у приготуванні, а смак – неймовірний.
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Рецепт м'ятного печива
- Час: 30 хвилин
- Порції: 8
М'ятне печиво / Фото Fat Killers
Приготування:
- Ретельно помийте м'яту проточною водою, просушіть на шарі паперового рушника.
- У чаші блендера подрібніть м'яту, цедру лимона та додайте підсолоджувач.
- Додайте сир, масло та яйце і перемішайте.
М'ятне печиво / Фото Fat Killers
- Всипте борошно та розпушувач і замісіть тісто.
- Сформуйте з тіста кульки розміром з волоський горіх.
- Обкачайте їх у рисовому борошні та викладіть на деко.
- Трішки приплюсніть печиво.
М'ятне печиво / Фото Fat Killers
- Випікайте його в духовці при 180 градусах близько 15 хвилин.
- Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!