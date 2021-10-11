Якщо полюбляєте домашню випічку з м'ятою, обов'язково приготуйте це печиво. Рецепт надзвичайно простий та швидкий у приготуванні, а смак – неймовірний.

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Рецепт м'ятного печива

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 8


М'ятне печиво / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. Ретельно помийте м'яту проточною водою, просушіть на шарі паперового рушника.
  1. У чаші блендера подрібніть м'яту, цедру лимона та додайте підсолоджувач.
  1. Додайте сир, масло та яйце і перемішайте.


М'ятне печиво / Фото Fat Killers

  1. Всипте борошно та розпушувач і замісіть тісто.
  1. Сформуйте з тіста кульки розміром з волоський горіх.
  1. Обкачайте їх у рисовому борошні та викладіть на деко.
  1. Трішки приплюсніть печиво.


М'ятне печиво / Фото Fat Killers

  1. Випікайте його в духовці при 180 градусах близько 15 хвилин.
  1. Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!