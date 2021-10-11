Если любите домашнюю выпечку с мятой, обязательно приготовьте это печенье. Рецепт очень простой и быстрый в приготовлении, а вкус – потрясающий.
Читайте также Обед в офис за 30 минут: французский сэндвич, яйца по-шотландски, куриные стрипсы с тыквой
Рецепт мятного печенья
- Время: 30 минут
- Порции: 8
Мятное печенье / Фото Fat Killers
Приготовление:
-
Тщательно помойте мяту проточной водой, просушите на слое бумажного полотенца.
-
В чаше блендера измельчите мяту, цедру лимона и добавьте подсластитель.
-
Добавьте сыр, масло, яйцо и перемешайте.
Мятное печенье / Фото Fat Killers
- Всыпьте муку и разрыхлитель и замесите тесто.
- Сформируйте из теста шарики размером с грецкий орех.
- Обкатайте их в рисовой муке и выложите на противень.
- Чуточку приплюсните печенье.
Мятное печенье / Фото Fat Killers
- Выпекайте его в духовке при 180 градусах около 15 минут.
- Готовое печенье охладите и подавайте к столу. Приятного аппетита!