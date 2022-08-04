Такого вы еще не пробовали: приготовьте особое мороженое-сэндвич с ежевикой

4 августа 2022 , 17:04
Читати новину українською

Источник:

papilot

Сезон ежевики в самом разгаре. Приготовьте особый десерт, который просто тает во рту. О том, как совместить сэндвич, мороженое и ежевику – узнайте в нашем материале.

Это вкусный и необычный с виду десерт, идеально подойдет для лета. Все, что для этого нужно – отойти от традиционной формы подачи мороженого и ежевики, и вместо этого насладиться особым блюдом.

Узнайте Питательный перекус – что положить в рюкзак

Более того, сэндвичи с мороженым приготовить очень просто.

Рецепт сэндвичей с мороженым и ежевикой

Время: 30 минут + 10 часов в холодильнике
Порций: 4

Особый десерт / Фото papilot

Ингредиенты:

  • 500 миллилитров сливок жирностью 36%;
  • 6 столовых ложек сыра маскарпоне;
  • 3 яичных желтка;
  • пол стакана сахара;
  • 6 столовых ложек ежевичного джема;
  • 200 граммов сдобного печенья или вафель.

Приготовление:

  1. Разогрейте сливки, маскарпоне и половину указанного количества сахара. Половину оставшегося сахара смешайте с желтками до пышной массы. Затем в сахарно-яичную массу постепенно влейте тёплые сливки. Массу следует прогреть на маленьком огне и осторожно помешиваем до загустения.
  2. Снимите из огня, добавьте варенье и остудите.
  3. Оставьте мороженое в холодильнике на три часа без крышки.
  4. Спустя указанное время поставьте массу в морозилку, накройте крышкой и заморозьте на четыре часа.
  5. Массу нужно перемешивать один раз в час.
  6. По истечении этого времени следует оставить мороженое в морозилке еще на 2 часа.
  7. Перед подачей выложить мороженое на печенье или вафлю, накрыть еще одним слоем и разровнять бока ножом.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська