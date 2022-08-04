Такого вы еще не пробовали: приготовьте особое мороженое-сэндвич с ежевикой

Сезон ежевики в самом разгаре. Приготовьте особый десерт, который просто тает во рту. О том, как совместить сэндвич, мороженое и ежевику – узнайте в нашем материале.

Это вкусный и необычный с виду десерт, идеально подойдет для лета. Все, что для этого нужно – отойти от традиционной формы подачи мороженого и ежевики, и вместо этого насладиться особым блюдом.

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Более того, сэндвичи с мороженым приготовить очень просто.

Рецепт сэндвичей с мороженым и ежевикой

Время: 30 минут + 10 часов в холодильнике

Порций: 4

Особый десерт / Фото papilot

Ингредиенты:

500 миллилитров сливок жирностью 36% ;

; 6 столовых ложек сыра маскарпоне;

3 яичных желтка;

пол стакана сахара;

6 столовых ложек ежевичного джема;

200 граммов сдобного печенья или вафель.

Приготовление: