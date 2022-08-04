Це смачний і надзвичайно смачний на вигляд десерт, який ідеально підійде для літа. Все, що для цього потрібно – відійти від традиційної форми подачі морозива та ожини, й замість цього насолодитися особливою стравою.
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Смачний і надзвичайний на вигляд десерт, який ідеально підійде для святкового застілля. Більш того, сендвічі з морозивом приготувати дуже просто.
Рецепт сендвічів з морозивом та ожиною
Час: 30 хвилин + 10 годин у холодильнику
Порцій: 4
Особливий десерт / Фото papilot
Інгредієнти:
- 500 мілілітрів вершків жирністю 36%;
- 6 столових ложок сиру маскарпоне;
- 3 яєчних жовтки;
- пів склянки цукру;
- 6 столових ложок ожинового джему;
- 200 грамів здобного печива або вафель.
Приготування:
- Розігрійте вершки, маскарпоне і половину зазначеної кількості цукру. Половину цукру, що залишилася, змішайте з жовтками до пишної маси. Потім в цукрово-яєчну масу поступово влийте теплі вершки. Масу слід прогріти на маленькому вогні та обережно помішуємо до загустіння.
- Відставити від вогню, додати варення і остудити.
- Залиште морозиво в холодильнику на три години без кришки.
- Через зазначений час поставте масу в морозилку, накрийте кришкою і заморозьте на чотири години.
- Морозиво масу потрібно перемішувати один раз на годину.
- Після закінчення цього часу слід залишити морозиво у морозилці ще на 2 години.
- Перед подачею викласти морозиво на печення або вафлю, накрити ще одним шаром і розрівняти боки ножем.