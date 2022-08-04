Це смачний і надзвичайно смачний на вигляд десерт, який ідеально підійде для літа. Все, що для цього потрібно – відійти від традиційної форми подачі морозива та ожини, й замість цього насолодитися особливою стравою.

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Смачний і надзвичайний на вигляд десерт, який ідеально підійде для святкового застілля. Більш того, сендвічі з морозивом приготувати дуже просто.

Рецепт сендвічів з морозивом та ожиною

Час: 30 хвилин + 10 годин у холодильнику

Порцій: 4

Особливий десерт / Фото papilot

Інгредієнти:

500 мілілітрів вершків жирністю 36%;

6 столових ложок сиру маскарпоне;

3 яєчних жовтки;

пів склянки цукру;

6 столових ложок ожинового джему;

200 грамів здобного печива або вафель.

Приготування: