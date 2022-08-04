Это вкусный и необычный с виду десерт, идеально подойдет для лета. Все, что для этого нужно – отойти от традиционной формы подачи мороженого и ежевики, и вместо этого насладиться особым блюдом.
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Более того, сэндвичи с мороженым приготовить очень просто.
Рецепт сэндвичей с мороженым и ежевикой
Время: 30 минут + 10 часов в холодильнике
Порций: 4
Особый десерт / Фото papilot
Ингредиенты:
- 500 миллилитров сливок жирностью 36%;
- 6 столовых ложек сыра маскарпоне;
- 3 яичных желтка;
- пол стакана сахара;
- 6 столовых ложек ежевичного джема;
- 200 граммов сдобного печенья или вафель.
Приготовление:
- Разогрейте сливки, маскарпоне и половину указанного количества сахара. Половину оставшегося сахара смешайте с желтками до пышной массы. Затем в сахарно-яичную массу постепенно влейте тёплые сливки. Массу следует прогреть на маленьком огне и осторожно помешиваем до загустения.
- Снимите из огня, добавьте варенье и остудите.
- Оставьте мороженое в холодильнике на три часа без крышки.
- Спустя указанное время поставьте массу в морозилку, накройте крышкой и заморозьте на четыре часа.
- Массу нужно перемешивать один раз в час.
- По истечении этого времени следует оставить мороженое в морозилке еще на 2 часа.
- Перед подачей выложить мороженое на печенье или вафлю, накрыть еще одним слоем и разровнять бока ножом.