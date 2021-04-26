Готовя любимые блюда, важно не только сделать их вкусными, но и максимально сохранить пользу их ингредиентов. Традиционные рецепты часто предусматривают жарку или запекание, во время которых разрушаются много полезных веществ. Так есть ли выход? Читайте об этом далее.

Чтобы приготовить нежную курицу, сочную рыбу или хрустящие овощи, необязательно их жарить или запекать. Технология су-вид – прекрасная альтернатива для приготовления вкусных, а главное – витаминных блюд. Она появилась в 70-х годах XX века. Ее создали французский биохимик Бруно Гуссо и шеф-повар Жорж Пралю.

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Что такое су-вид

(От французского Sous-vide – "под вакуумом") – это вакуумная технология приготовления продуктов при постоянной, относительно низкой температуре. Продукт предварительно упаковывают под вакуумом в полимерный пакет и кладут в воду, нагретую до определенной температуры. Приготовление длится от 20 минут до 4 часов и дольше, в зависимости от вида продукта, но температура при этом не превышает 80 градусов Цельсия.

Су-вид vs традиционный метод приготовления / Фото mondrian.mashable

Плюсы и минусы технологии

Су-вид относится к наиболее "мягким" способам термической обработки продуктов. Приготовленные таким образом блюда обладают значительно более высокой пищевой ценностью, чем традиционные, в которых высокая температура изменяет (не в лучшую сторону) текстуру и разрушает полезные вещества.

Во время вакуумного приготовления курятины, говядины и т.д. температура снаружи и внутри одинаковая. Это позволяет сохранить структуру мяса и одновременно сделать его более упругим. Если при запекании или жарке существует риск пересушить или пережарить блюдо, то благодаря технологии "су-вид" даже жесткий кусок говядины становится деликатным, как вырезка. То есть технология позволяет получить из обычного куска мяса – вкусное, словно ресторанное, блюдо.

Еще одним преимуществом вакуумного приготовления является то, что продукт не контактирует с воздухом и не взаимодействует с водой, то есть готовится в собственном соку – а значит, в нем сохраняется максимум вкуса, аромата и пользы.

Также благодаря технологии су-вид готовое блюдо можно хранить до двух недель. При необходимости можно просто вынуть его из холодильника и быстро разогреть.

А еще этот способ не требует дополнительных манипуляций с отходами, ведь все соки, выделяемые в процессе приготовления не только насыщают блюдо, но и во время охлаждения становятся питательным дополнением к нему, или же из них готовят соусы или подливки.

Среди минусов вакуумной технологии – некоторые блюда требуют длительного приготовления, которое может достигать более 4 часов.

Еще одним недостатком является отсутствие столь желанной румяной корочки в мясе, которую можно получить только дополнительным обжариванием.

Также существует риск развития бактерий ботулизма, если готовить блюдо долго и при относительно низких температурах (ниже 50 градусов).

Наконец для приготовления блюд су-вид требуется специальное оборудование, которое может загромождать кухонное пространство. Впрочем, если в магазинах появится подобная продукция, то о некоторых минусах можно забыть.

Как готовить блюда су-вид

Готовя блюда су-вид, учитывайте следующие важные нюансы.

Для каждого блюда/продукта существует своя температура, которую следует поддерживать в течение всего процесса приготовления. Даже незначительная ошибка может испортить результат.

Если приготовление продолжается ниже 50 градусов, возростает риск активизации вредных микроорганизмов. Помните об этом.



Как готовят блюда су-вид / Фото Shutterstock

Технология вполне понятна, но в домашних условиях реализовать ее немного сложно. Например, чтобы поддерживать постоянную температуру, заведения общественного питания часто используют специальные термостаты. Кроме того, для упаковки продуктов нужен вакууматор.

Перед упаковкой блюдо следует приправить по вкусу. Если вы не намерены подавать блюдо сразу, то после завершения приготовления его следует охладить до 3 градусов.

Важно также отметить, что получить румяную корочку при этой технологии не получится, поэтому для эффектной подачи блюд из мяса и рыбы можно их немного обжарить на сковороде или на гриле.



Курочка су-вид / Фото Shutterstock

Украинские рестораны давно предлагают своим посетителям блюда су-вид, однако готовый продукт на полках украинских магазинов почти не представлен.

Надеемся, что производители Украины обратят внимание на эту очень перспективную технологию и вскоре мы с вами полакомимся нежными и питательными блюдами су-вид.