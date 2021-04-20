Приближается один из самых больших религиозных праздников – Пасха. Вскоре нужно будет собирать пасхальную корзину. Впрочем, никто и не догадывается, что необязательно класть в нее привычные продукты. Их можно заменить оригинальными домашними вариантами, которые будут не только вкусными, но и полезными.

Обряд сбора пасхальной корзины – один из самых особенных приготовлений к празднику Воскресения Христова. Поэтому важно знать, какие продукты обязательно должны быть в вашей корзине и что они символизируют.

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Какие продукты должны быть в пасхальной корзине

Согласно традиции, в пасхальную корзину кладут 6 основных продуктов, каждый из которых символизирует что-то связанное с этим светлым и древним праздником.

Паска. Это символ Сына Божия и хлеб вечной жизни. Паска символизирует Воскресение Иисуса Христа, который был распят на кресте за грехи человечества.

Согласно с еще одной мыслью, сладкая паска символизирует райскую жизнь, которая стала возможной благодаря жертве Иисуса Христа.



Пасхальный кулич / Фото Pixabay

Масло и сыр. Считается, что молочные продукты являются символами жертвенности Бога и его любви к людям. Ведь сыр и масло являются продуктами, подаренными природой, а не созданными человеком.

Поскольку сыр и масло являются продуктами переработки молока, то, согласно еще одной мысли, оно, в свою очередь, является символом нежности Бога к нам как к своим детям, ведь мы нуждаемся в Божией благодати, так же как младенец нуждается в молоке матери.

Еще одна теория ссылается на библейское выражение "земля, что течет молоком и медом", которое означает, что Бог пообещал своему народу жизнь в крае изобилия и плодородия.

Яйца (писанки). Этот продукт также является неотъемлемым атрибутом Пасхи. Яйцо символизирует жизнь. Это символ возрождения и нового начала.



Писанки / Фото Pexels

Мясные изделия. Традиция класть колбасу и ветчину в корзину уходит корнями к Ветхому Завету, когда в день Пасхи употребляли ягненка, принесенного в жертву. Считается, что ягненок – это символ Иисуса Христа, который пожертвовал своей жизнью ради спасения человечества и спас их от смерти.

Хрен. Этот продукт символизирует корни – такие же крепкие, как вера в Бога. Это символ духовной силы, которую может дать человеку искренняя вера и преданность Богу.

Соль. Согласно Библии, соль является символом связи народа с Творцом. Во время проповеди на склоне горы Иисус сказал ученикам "Вы – соль земли".

Еще с давних времен соль символизировала полноту и изобилие, а также гостеприимство, святость и прощение. Освященную соль хранят целый год. Считается, что она обладает целебными свойствами.

Как сделать пасхальную корзинку полезной

В основном, в пасхальную корзину мы кладем купленные продукты: магазинные куличи и масло, копченые колбасы и ветчину и тому подобное. Однако на самом деле его можно разнообразить вкусными и полезными продуктами.

Приготовьте домашние блюда

Идеальным вариантом станет приготовление блюд для корзины на Пасху своими руками. Прежде всего это полезно для здоровья: каждый ингредиент вы выбираете самостоятельно и готовите самостоятельно, поэтому можете быть уверены в качестве своих продуктов.



Приготовьте блюда самостоятельно / Фото Pexels

А еще такой процесс прекрасно подчеркивает дух праздника, когда семья собирается вместе, чтобы приготовить продукты для освящения.

Попробуйте приготовить домашнее масло и паску вместо магазинных, а вместо купленной колбасы из переработанного красного мяса сделайте домашнюю колбаску из курицы.



Домашняя паска / Фото Pexels

Куриное мясо является источником целого ряда витаминов, среди которых витамины группы В, селен, цинк, железо, магний, натрий, калий фосфор и кальций.

Если вы заботитесь о своей физической форме, приготовьте блюдо из нежирных продуктов, например домашний рулет из курицы. Курятина содержит столько же полезных веществ, сколько и говядина, но жира в курином мясе меньше. Такое блюдо станет великолепной заменой ветчины в вашей корзине.

К тому же частое употребление красного мяса (особенно копченого и жареного) может вредить здоровью. Птица станет более здоровым выбором.

Не отказывайтесь от своих потребностей

Если вы заботитесь о здоровом рационе, то подстроить каждый продукт под свои нужды станет отличным решением. Например, если у вас наблюдается непереносимость лактозы или глютена, приготовьте пасху из безлактозного молока или безглютеновой муки.

Выбирайте лучшие ингредиенты

Если вам важно, чтобы ваши блюда были не только вкусными, но и полезными, то отдавайте предпочтение только качественным продуктам. Например, для блюд из курятины выбирайте продукцию проверенного производителя, который выращивает птицу без антибиотиков и гормонов роста.

Рецепты полезных блюд для пасхального корзины

Предлагаем подборку рецептов, которые станут отличным дополнением к вашей корзинке.

Домашняя паска без лактозы и глютена



Домашняя пасха без лактозы и глютена / Фото Unsplash

Ингредиенты:

мука без глютена (готовая смесь или рисовая мука) – 200 г;

кукурузная мука – 100 г;

сода – 1 ч. л

коричневый нерафинированный сахар – 70 г

кокосовое масло – 120 г

соевое молоко – 120 мл;

ваниль – 5 г;

изюм – 2 ст. л

щепотка соли.

Приготовление:

Соедините все сухие ингредиенты (кроме соды) в кастрюле, потом налейте молоко и перемешайте. Добавьте в кастрюлю кокосовое масло и соду и перемешайте. Смажьте формы для куличей маслом и разогрейте духовку до 180 градусов. Разложите тесто в формы и поставьте в разогретую духовую печь Выпекайте куличи при температуре 160 – 180 градусов 30 – 40 минут. Если верхушки куличей сильно подрумянятся, накройте их фольгой и выпекайте до готовности теста. Выньте паски из духовки и накройте полотенцем и оставьте их "отдохнуть". Пока паска еще теплая переверните форму на сторону и подождите 5 минут. Это поможет без труда их вынуть из формы. Выньте наску из формы. Украсьте по желанию.

Куриный рулет с чесноком



Куриный рулет с чесноком / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

филе куриного бедра "Наша Ряба" – 1 кг;

желатин сухой – 1 пакетик;

2-3 зубчика чеснока;

паприка по вкусу;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте куриное мясо небольшими кусочками и положите в глубокую миску. Мелко нарежьте чеснок и добавьте его к курятине. Посолите, поперчите и добавьте паприку. Добавьте сухой желатин и тщательно перемещайте. Выложите курицу на фольгу и с ее помощью сформируйте рулет. Разогрейте духовую печь до 200 градусов. Положите рулет в фольге на застеленных противень и поместите в духовку. Запекайте около часа. Выньте рулет из духовки и дайте ему остыть. Не вынимая его из фольги, поставьте в холодильник минимум на 5 часов. После этого фольгу можно снимать. Готово.

Сливочное масло по-домашнему



Домашнее масло / Фото Pixabay

Ингредиенты:

жирная домашняя сметана – 1 л;

соль по вкусу.

Приготовление:

Выложите сметану в неглубокую посуду. Разминайте руками в течение 1 минуты. Когда начнет выделяться жидкость, осторожно слейте ее. Продолжайте разминать и сливать, пока жидкость не перестанет выделяться. Придайте выделенному маслу произвольную форму и заморозьте. Также сметану можно сбить с помощью блендера или миксера. Готово.

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Поэтому, собирая пасхальную корзину, не забывайте о традициях, однако помните, что самое важное – делать это с любовью и вместе с близкими. Вкусной вам паски!