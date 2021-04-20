Собираем пасхальную корзину: какие продукты положить и как сделать их полезными
Приближается один из самых больших религиозных праздников – Пасха. Вскоре нужно будет собирать пасхальную корзину. Впрочем, никто и не догадывается, что необязательно класть в нее привычные продукты. Их можно заменить оригинальными домашними вариантами, которые будут не только вкусными, но и полезными.
Источник:24 канал
Обряд сбора пасхальной корзины – один из самых особенных приготовлений к празднику Воскресения Христова. Поэтому важно знать, какие продукты обязательно должны быть в вашей корзине и что они символизируют.
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Какие продукты должны быть в пасхальной корзине
Согласно традиции, в пасхальную корзину кладут 6 основных продуктов, каждый из которых символизирует что-то связанное с этим светлым и древним праздником.
Паска. Это символ Сына Божия и хлеб вечной жизни. Паска символизирует Воскресение Иисуса Христа, который был распят на кресте за грехи человечества.
Согласно с еще одной мыслью, сладкая паска символизирует райскую жизнь, которая стала возможной благодаря жертве Иисуса Христа.
Пасхальный кулич / Фото Pixabay
Масло и сыр. Считается, что молочные продукты являются символами жертвенности Бога и его любви к людям. Ведь сыр и масло являются продуктами, подаренными природой, а не созданными человеком.
Еще одна теория ссылается на библейское выражение "земля, что течет молоком и медом", которое означает, что Бог пообещал своему народу жизнь в крае изобилия и плодородия.
Яйца (писанки). Этот продукт также является неотъемлемым атрибутом Пасхи. Яйцо символизирует жизнь. Это символ возрождения и нового начала.
Писанки / Фото Pexels
Мясные изделия. Традиция класть колбасу и ветчину в корзину уходит корнями к Ветхому Завету, когда в день Пасхи употребляли ягненка, принесенного в жертву. Считается, что ягненок – это символ Иисуса Христа, который пожертвовал своей жизнью ради спасения человечества и спас их от смерти.
Хрен. Этот продукт символизирует корни – такие же крепкие, как вера в Бога. Это символ духовной силы, которую может дать человеку искренняя вера и преданность Богу.
Соль. Согласно Библии, соль является символом связи народа с Творцом. Во время проповеди на склоне горы Иисус сказал ученикам "Вы – соль земли".
Как сделать пасхальную корзинку полезной
В основном, в пасхальную корзину мы кладем купленные продукты: магазинные куличи и масло, копченые колбасы и ветчину и тому подобное. Однако на самом деле его можно разнообразить вкусными и полезными продуктами.
Приготовьте домашние блюда
Идеальным вариантом станет приготовление блюд для корзины на Пасху своими руками. Прежде всего это полезно для здоровья: каждый ингредиент вы выбираете самостоятельно и готовите самостоятельно, поэтому можете быть уверены в качестве своих продуктов.
Приготовьте блюда самостоятельно / Фото Pexels
А еще такой процесс прекрасно подчеркивает дух праздника, когда семья собирается вместе, чтобы приготовить продукты для освящения.
Попробуйте приготовить домашнее масло и паску вместо магазинных, а вместо купленной колбасы из переработанного красного мяса сделайте домашнюю колбаску из курицы.
Домашняя паска / Фото Pexels
Куриное мясо является источником целого ряда витаминов, среди которых витамины группы В, селен, цинк, железо, магний, натрий, калий фосфор и кальций.
Если вы заботитесь о своей физической форме, приготовьте блюдо из нежирных продуктов, например домашний рулет из курицы. Курятина содержит столько же полезных веществ, сколько и говядина, но жира в курином мясе меньше. Такое блюдо станет великолепной заменой ветчины в вашей корзине.
Не отказывайтесь от своих потребностей
Если вы заботитесь о здоровом рационе, то подстроить каждый продукт под свои нужды станет отличным решением. Например, если у вас наблюдается непереносимость лактозы или глютена, приготовьте пасху из безлактозного молока или безглютеновой муки.
Выбирайте лучшие ингредиенты
Если вам важно, чтобы ваши блюда были не только вкусными, но и полезными, то отдавайте предпочтение только качественным продуктам. Например, для блюд из курятины выбирайте продукцию проверенного производителя, который выращивает птицу без антибиотиков и гормонов роста.
Рецепты полезных блюд для пасхального корзины
Предлагаем подборку рецептов, которые станут отличным дополнением к вашей корзинке.
Домашняя паска без лактозы и глютена
Домашняя пасха без лактозы и глютена / Фото Unsplash
Ингредиенты:
Приготовление:
- Соедините все сухие ингредиенты (кроме соды) в кастрюле, потом налейте молоко и перемешайте.
- Добавьте в кастрюлю кокосовое масло и соду и перемешайте.
- Смажьте формы для куличей маслом и разогрейте духовку до 180 градусов.
- Разложите тесто в формы и поставьте в разогретую духовую печь
- Выпекайте куличи при температуре 160 – 180 градусов 30 – 40 минут.
- Если верхушки куличей сильно подрумянятся, накройте их фольгой и выпекайте до готовности теста.
- Выньте паски из духовки и накройте полотенцем и оставьте их "отдохнуть".
- Пока паска еще теплая переверните форму на сторону и подождите 5 минут. Это поможет без труда их вынуть из формы.
- Выньте наску из формы.
- Украсьте по желанию.
Куриный рулет с чесноком
Куриный рулет с чесноком / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
Приготовление:
- Нарежьте куриное мясо небольшими кусочками и положите в глубокую миску.
- Мелко нарежьте чеснок и добавьте его к курятине.
- Посолите, поперчите и добавьте паприку.
- Добавьте сухой желатин и тщательно перемещайте.
- Выложите курицу на фольгу и с ее помощью сформируйте рулет.
- Разогрейте духовую печь до 200 градусов.
- Положите рулет в фольге на застеленных противень и поместите в духовку.
- Запекайте около часа.
- Выньте рулет из духовки и дайте ему остыть.
- Не вынимая его из фольги, поставьте в холодильник минимум на 5 часов.
- После этого фольгу можно снимать.
- Готово.
Сливочное масло по-домашнему
Домашнее масло / Фото Pixabay
Ингредиенты:
Приготовление:
- Выложите сметану в неглубокую посуду.
- Разминайте руками в течение 1 минуты.
- Когда начнет выделяться жидкость, осторожно слейте ее.
- Продолжайте разминать и сливать, пока жидкость не перестанет выделяться.
- Придайте выделенному маслу произвольную форму и заморозьте.
- Также сметану можно сбить с помощью блендера или миксера.
- Готово.
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Поэтому, собирая пасхальную корзину, не забывайте о традициях, однако помните, что самое важное – делать это с любовью и вместе с близкими. Вкусной вам паски!
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