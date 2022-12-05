К Рождественскому столу: терин из трех видов мяса
5 декабря 2022, 15:31Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Терин – сытное мясное блюдо, которое может быть великолепным украшением как праздничного стола, так и обыденного завтрака.
Без территории не обходится ни один Рождественский стол в Европе. Это сытное мясное блюдо, которое может быть одновременно как закуской, так и дополнением к горячему: картофелю, овощам.
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Терин – это нечто среднее между запеканка и паштет. Шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями одним из самых легких рецептов, но от этого он совсем не хуже, а может даже и лучше других.
Рецепт мясного терина
- Время: 2 часа
- Порции: 8
– 300 граммов куриного фарша;
– 300 граммов фарша телятина-свинина;
– 50 граммов фисташек;
– 50 граммов кураги;
– репчатый лук;
– веточка розмарина;
– 2 зубчика чеснока;
– яйцо;
– 250 граммов ломтиков бекона;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Нарезаем мелко лук и обжариваем до румяности на разогретой сковороде с растительным маслом. За несколько минут до конца добавляем свежие веточки розмарина.
- Отдельно смешиваем весь фарш, нарезанную курагу, немного измельченные орешки, яйцо, измельченный чеснок, соль и перец. Добавляем немного охлажденный лук. Хорошо перемешиваем и пробуем на соль и перец.
- Прямоугольную хлебную форму застилаем беконом так, чтобы нигде не было щелочек. Не забываем, что при термической обработке бекон немного уменьшится, поэтому выкладываем плотно.
- Выкладываем сверху фарш и снова кладем бекон. Фарш должен быть как бы закутан в бекон.
Терин с тремя видами мяса / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Форму накрываем фольгой и ставим запекаться на 1,5 часа при 170 на водяной бане. Чтобы проверить срок на готовность, в центр втыкаем нож, держим его 5 – 7 секунд, достаем и прикладываем к губе. Если горячий, то готов.
- Даем охладиться прямо в форме и желательно дать ему стабилизироваться ночь в холодильнике.
- Чтобы достать закуску из формы, нужно провести ножом по краю и погрузить в теплую воду на несколько минут (это случай, если не захочет выходить из формы).
- Подавайте блюдо на стол с маринованными огурцами и картофельным пюре.
Приятного тебе аппетита!