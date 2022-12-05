К Рождественскому столу: терин из трех видов мяса

Терин – сытное мясное блюдо, которое может быть великолепным украшением как праздничного стола, так и обыденного завтрака.

Без территории не обходится ни один Рождественский стол в Европе. Это сытное мясное блюдо, которое может быть одновременно как закуской, так и дополнением к горячему: картофелю, овощам.

Читайте также Мясо голеней по-грузински: готовим сочное чахохбили с томатами

Терин – это нечто среднее между запеканка и паштет. Шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями одним из самых легких рецептов, но от этого он совсем не хуже, а может даже и лучше других.

Рецепт мясного терина

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8

– 300 граммов куриного фарша;– 300 граммов фарша телятина-свинина;– 50 граммов фисташек;– 50 граммов кураги;– репчатый лук;– веточка розмарина;– 2 зубчика чеснока;– яйцо;– 250 граммов ломтиков бекона;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Нарезаем мелко лук и обжариваем до румяности на разогретой сковороде с растительным маслом. За несколько минут до конца добавляем свежие веточки розмарина.

Отдельно смешиваем весь фарш, нарезанную курагу, немного измельченные орешки, яйцо, измельченный чеснок, соль и перец. Добавляем немного охлажденный лук. Хорошо перемешиваем и пробуем на соль и перец.

Прямоугольную хлебную форму застилаем беконом так, чтобы нигде не было щелочек. Не забываем, что при термической обработке бекон немного уменьшится, поэтому выкладываем плотно.

Выкладываем сверху фарш и снова кладем бекон. Фарш должен быть как бы закутан в бекон.



Терин с тремя видами мяса / Фото из личного архива Валентины Саенко

Форму накрываем фольгой и ставим запекаться на 1,5 часа при 170 на водяной бане. Чтобы проверить срок на готовность, в центр втыкаем нож, держим его 5 – 7 секунд, достаем и прикладываем к губе. Если горячий, то готов.

Даем охладиться прямо в форме и желательно дать ему стабилизироваться ночь в холодильнике.

Чтобы достать закуску из формы, нужно провести ножом по краю и погрузить в теплую воду на несколько минут (это случай, если не захочет выходить из формы).

Подавайте блюдо на стол с маринованными огурцами и картофельным пюре.

Приятного тебе аппетита!