Без теріну не обходиться жоден Різдвяний стіл у Європі. Це ситна м'ясна страва, яка може бути водночас як закускою, так і доповненням до гарячого: картоплі, овочів.
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Терін – це щось середнє між запіканкою та паштетом. Шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами одним із самих легких рецептів, але від цього він зовсім не гірший, а може навіть і кращий за інші.
Рецепт м'ясного теріну
- Час: 2 години
- Порції: 8
Приготування:
- Нарізаємо дрібно цибулю і обсмажуємо до рум'яності на розігрітій сковорідці з олією. За декілька хвилин до кінця додаємо свіжі гілочки розмарину.
- Окремо змішуємо весь фарш, нарізану курагу, трішки подрібнені горішки, яйце, подрібнений часник, сіль та перець. Додаємо трішки охолоджену цибулю. Добре перемішуємо та пробуємо на сіль та перець.
- Прямокутну хлібну форму застеляємо беконом так, щоб ніде не було щілинок. Не забуваємо, що при термічній обробці бекон трішки зменшиться, тому викладаємо щільно.
- Викладаємо зверху фарш та знову кладемо бекон. Фарш має бути ніби закутаний в бекон.
Терін з трьома видами м'яса / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Форму накриваємо фольгою і ставимо запікатись на 1,5 години при 170 на водяній бані. Щоб перевірити терін на готовність, в центр встромляємо ніж, тримаємо його 5 – 7 секунд, дістаємо і прикладаємо до губи. Якщо гарячий, то готово.
- Даємо охолонути прямо у формі та бажано дати йому стабілізуватись ніч у холодильнику.
- Щоб дістати закуску з форми, треба провести ножем по краю і занурити в теплу воду на декілька хвилин (це на випадок, якщо не захоче виходити з форми).
- Подавайте страву до столу з маринованими огірками та картопляним пюре.
Смачного!