Выручит в любой момент: заготавливаем тертую свеклу
Источник:Cztery fajery
Закрутки – это то, что всегда спасает нас в трудные времена. В этом году не всегда будет возможность поколдовать на кухне, так что подготовке к зиме стоит уделить особое внимание.
В украинской кухне свекла популярна не только благодаря борщу. Из этого овоща можно приготовить множество блюд и заготовок на зиму, которые всегда уместны.
Кстати Говядина vs телятина: какое мясо выбрать
Тертая свекла – одна из замечательных "зимних" опций, которой стоит воспользоваться. На первый взгляд рецепт может показаться очень трудоемким, но если у вас есть кухонный комбайн – дело пойдет очень быстро. Также стоит не забыть о резиновых перчатках, ведь отмыть свеклу с рук не так просто, как мы можем себе представлять.
Рецепт тертой свеклы на зиму
Время: 2 часа
Порций: 6 баночек по 0,5 литра
Просто и вкусно / Фото Cztery fajery
Ингредиенты:
- 4 килограмма свеклы;
- 0,5 стакана сахара;
- 0,5 стакана уксуса;
- столовая ложка соли;
- по желанию можно добавить 3 столовых ложки растительного масла.
Приготовление:
- Свеклу моем в холодной воде и кладем в кастрюлю. Заливаем водой и варим до готовности.
- Сливаем воду и даем свеклу немного остыть. Затем срезаем концы с двух сторон и чистим овощи.
- Крупно натираем свеклу (для этого применяем терку или комбайн).
- Перекладываем свеклу в большую миску, добавляем половину соли, сахара и уксуса и тщательно перемешиваем. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте еще соли, сахара и уксуса по своему усмотрению.
- Моем банки и ошпариваем кипятком. Накладываем свеклу в банки. Оставляем наверху 2 сантиметра свободного пространства.
- Закрываем банки и пастеризуем 25 – 30 минут.
- Вынимаем банки и переворачиваем вверх дном до полного охлаждения.