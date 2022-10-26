Выручит в любой момент: заготавливаем тертую свеклу

Закрутки – это то, что всегда спасает нас в трудные времена. В этом году не всегда будет возможность поколдовать на кухне, так что подготовке к зиме стоит уделить особое внимание.

В украинской кухне свекла популярна не только благодаря борщу. Из этого овоща можно приготовить множество блюд и заготовок на зиму, которые всегда уместны.

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Тертая свекла – одна из замечательных "зимних" опций, которой стоит воспользоваться. На первый взгляд рецепт может показаться очень трудоемким, но если у вас есть кухонный комбайн – дело пойдет очень быстро. Также стоит не забыть о резиновых перчатках, ведь отмыть свеклу с рук не так просто, как мы можем себе представлять.

Рецепт тертой свеклы на зиму

Время: 2 часа

Порций: 6 баночек по 0,5 литра

Просто и вкусно / Фото Cztery fajery

Ингредиенты:

4 килограмма свеклы;

0,5 стакана сахара;

0,5 стакана уксуса;

столовая ложка соли;

по желанию можно добавить 3 столовых ложки растительного масла.

Приготовление: