В українській кухні буряк популярний не лише завдяки борщу. З цього овоча можна приготувати безліч страв та заготовок на зиму, які смакують по-особливому.

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Тертий буряк – одна з чудових "зимових" опцій, якою варто скористатися. На перший погляд, рецепт може здатися дуже трудомістким, але якщо у вас є кухонний комбайн – справа піде дуже швидко. Також варто не забути про гумові рукавички, адже відмити буряк з рук не так просто, як ми собі можемо уявляти.

Рецепт тертого буряка на зиму

Час: 2 години

Порцій: 6 баночок по 0,5 літра

Просто та смачно / Фото Cztery fajery

Інгредієнти:

  • 4 кілограми буряка;
  • 0,5 склянки цукру;
  • 0,5 склянки оцту;
  • столова ложка солі;
  • за бажанням можна додати 3 столові ложки олії.

Приготування:

  1. Буряк миємо у холодній воді та кладемо у каструлю. Заливаємо водою та варимо до готовності.
  2. Зливаємо воду та даємо буряку трішки охолонути. Потім зрізаємо кінці з двох сторін та чистимо овоч.
  3. Крупно натираємо буряк (для цього застосовуємо терко або комбайн).
  4. Перекладаємо буряк у велику миску, додаємо половину солі, цукру та оцту і ретельно перемішуємо. Спробуйте на смак та за потреби додайте ще солі, цукру та оцту на свій розсуд.
  5. Миємо банки та ошпарюємо окропом. Накладаємо буряк у банки. Залишаємо вгорі 2 сантиметри вільного простору.
  6. Закриваємо банки та пастеризуємо 25 – 30 хвилин.
  7. Виймаємо банки та перевертаємо догори дном до повного охолодження.