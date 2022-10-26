В украинской кухне свекла популярна не только благодаря борщу. Из этого овоща можно приготовить множество блюд и заготовок на зиму, которые всегда уместны.

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Тертая свекла – одна из замечательных "зимних" опций, которой стоит воспользоваться. На первый взгляд рецепт может показаться очень трудоемким, но если у вас есть кухонный комбайн – дело пойдет очень быстро. Также стоит не забыть о резиновых перчатках, ведь отмыть свеклу с рук не так просто, как мы можем себе представлять.

Рецепт тертой свеклы на зиму

Время: 2 часа

Порций: 6 баночек по 0,5 литра

Просто и вкусно / Фото Cztery fajery

Ингредиенты:

  • 4 килограмма свеклы;
  • 0,5 стакана сахара;
  • 0,5 стакана уксуса;
  • столовая ложка соли;
  • по желанию можно добавить 3 столовых ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Свеклу моем в холодной воде и кладем в кастрюлю. Заливаем водой и варим до готовности.
  2. Сливаем воду и даем свеклу немного остыть. Затем срезаем концы с двух сторон и чистим овощи.
  3. Крупно натираем свеклу (для этого применяем терку или комбайн).
  4. Перекладываем свеклу в большую миску, добавляем половину соли, сахара и уксуса и тщательно перемешиваем. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте еще соли, сахара и уксуса по своему усмотрению.
  5. Моем банки и ошпариваем кипятком. Накладываем свеклу в банки. Оставляем наверху 2 сантиметра свободного пространства.
  6. Закрываем банки и пастеризуем 25 – 30 минут.
  7. Вынимаем банки и переворачиваем вверх дном до полного охлаждения.