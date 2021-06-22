Любимая вкусняшка взрослых и детей – тертый ягодный пирог по рецепту Лизы Глинской

Талантливая украинская кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного тертого пирога с ягодами на своей странице в инстаграм. Девушка приготовила его с клубникой, черникой, малиной и черной смородиной, а сам процесс выложила в видео.

Тертый пирог – любимый десерт многих, ведь он достаточно быстрый в приготовлении и в него можно положить любую начинку.

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Лиза Глинская предложила читателям приготовить его с ягодным миксом из клубники, черники, малины и черной смородины.

Рецепт тертого пирога с летними ягодами

Время : 120 минут

: 120 минут Порции : 5 – 6

: 5 – 6 Калорийность на 100 граммов: 289 ккал

Как приготовить тесто на Тертый пирог

В небольшой миске соедините желтки с сахаром, чуточку их перетрите.





Готовим тесто / скриншот с видео

В другой миске соедините муку с разрыхлителем и солью.





Готовим тесто / скриншот с видео

Заранее охлажденное сливочное масло натрите к муке. Добавьте яйцо и сахар в мучную массу и замесите тесто.





Готовим тесто / скриншот с видео Отделите от общей массы теста 1/3 и заверните в слой пищевой пленки. Отправьте тесто в морозилку, а оставшееся тесто заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.

Как приготовить начинку на Тертый пирог

В небольшую кастрюлю положите все ягоды. Смешайте сахар с крахмалом и добавьте к ягодам – перемешайте.





Готовим ягодную начинку / скриншот с видео Поставьте кастрюлю с ягодами на огонь и при постоянном помешивании доведите ее до кипения. Дайте покипеть 20 – 30 секунд и перелейте в чистую миску. Охладите начинку для тертого пирога.

Формируем тертый пирог с ягодным миксом

Возьмите тесто из холодильника, раскатайте его скалкой между двумя слоями пергамента для выпекания.

Раскатываем тесто / скриншот с видео

Можно приготовить пирог квадратной формы, а можно круглой. Если вы выбрали второй вариант. Ваш круг должен быть диаметром 23 – 24 сантиметра.





Формируем пирог / скриншот из видео

Снимите пергамент и переложите сформированное тесто на противень. Лишние остатки теста с краев срежьте ножом.





Формируем пирог / скриншот из видео

Выложите начинку на тесто и разровняйте ее силиконовой лопаткой.





Формируем пирог / скриншот из видео

Достаньте тесто из морозилки и натрите его поверх начинки на грубой терке. Выпекайте тертый пирог в разогретой до 175 градусов духовке в течение 30 – 35 минут.





Формируем пирог / скриншот из видео

Соедините желток с молоком и смажьте глазурью поверхность пирога за 5 минут до завершения выпекания.



Формируем пирог / скриншот из видео

Готовый пирог охладите и посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!





Готовый тертый пирог с ягодами / скриншот с видео

– 200 г муки;– 100 г холодного сливочного масла;– 80 г желтков;– 60 г сахара;– 6 г разрыхлителя;– щепотка соли.– 100 г клубники;– 100 г малины;– 50 г черной смородины;– 50 г черники;– 60 г сахара;– 20 г кукурузного крахмала.– 20 г желтка;– 1 ст. л молока.

Рецепт приготовления тертого пирога с ягодами – видео:​