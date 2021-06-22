Тертый пирог – любимый десерт многих, ведь он достаточно быстрый в приготовлении и в него можно положить любую начинку.
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Лиза Глинская предложила читателям приготовить его с ягодным миксом из клубники, черники, малины и черной смородины.
Рецепт тертого пирога с летними ягодами
- Время: 120 минут
- Порции: 5 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 289 ккал
Как приготовить тесто на Тертый пирог
- В небольшой миске соедините желтки с сахаром, чуточку их перетрите.
Готовим тесто / скриншот с видео
- В другой миске соедините муку с разрыхлителем и солью.
Готовим тесто / скриншот с видео
- Заранее охлажденное сливочное масло натрите к муке.
- Добавьте яйцо и сахар в мучную массу и замесите тесто.
Готовим тесто / скриншот с видео
- Отделите от общей массы теста 1/3 и заверните в слой пищевой пленки. Отправьте тесто в морозилку, а оставшееся тесто заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.
Как приготовить начинку на Тертый пирог
- В небольшую кастрюлю положите все ягоды.
- Смешайте сахар с крахмалом и добавьте к ягодам – перемешайте.
Готовим ягодную начинку / скриншот с видео
- Поставьте кастрюлю с ягодами на огонь и при постоянном помешивании доведите ее до кипения. Дайте покипеть 20 – 30 секунд и перелейте в чистую миску.
- Охладите начинку для тертого пирога.
Формируем тертый пирог с ягодным миксом
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Возьмите тесто из холодильника, раскатайте его скалкой между двумя слоями пергамента для выпекания.
Раскатываем тесто / скриншот с видео
- Можно приготовить пирог квадратной формы, а можно круглой. Если вы выбрали второй вариант. Ваш круг должен быть диаметром 23 – 24 сантиметра.
Формируем пирог / скриншот из видео
- Снимите пергамент и переложите сформированное тесто на противень.
- Лишние остатки теста с краев срежьте ножом.
Формируем пирог / скриншот из видео
- Выложите начинку на тесто и разровняйте ее силиконовой лопаткой.
Формируем пирог / скриншот из видео
- Достаньте тесто из морозилки и натрите его поверх начинки на грубой терке.
- Выпекайте тертый пирог в разогретой до 175 градусов духовке в течение 30 – 35 минут.
Формируем пирог / скриншот из видео
- Соедините желток с молоком и смажьте глазурью поверхность пирога за 5 минут до завершения выпекания.
Формируем пирог / скриншот из видео
- Готовый пирог охладите и посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Готовый тертый пирог с ягодами / скриншот с видео
Рецепт приготовления тертого пирога с ягодами – видео: