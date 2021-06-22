Тертый пирог – любимый десерт многих, ведь он достаточно быстрый в приготовлении и в него можно положить любую начинку.

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Лиза Глинская предложила читателям приготовить его с ягодным миксом из клубники, черники, малины и черной смородины.

Рецепт тертого пирога с летними ягодами

  • Время: 120 минут
  • Порции: 5 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 289 ккал

Как приготовить тесто на Тертый пирог

  1. В небольшой миске соедините желтки с сахаром, чуточку их перетрите.


    Готовим тесто / скриншот с видео
     
  2. В другой миске соедините муку с разрыхлителем и солью.


    Готовим тесто / скриншот с видео
     
  3. Заранее охлажденное сливочное масло натрите к муке.
  4. Добавьте яйцо и сахар в мучную массу и замесите тесто.


    Готовим тесто / скриншот с видео

     

  5. Отделите от общей массы теста 1/3 и заверните в слой пищевой пленки. Отправьте тесто в морозилку, а оставшееся тесто заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.

Как приготовить начинку на Тертый пирог

  1. В небольшую кастрюлю положите все ягоды.
  2. Смешайте сахар с крахмалом и добавьте к ягодам – перемешайте.


    Готовим ягодную начинку / скриншот с видео

     

  3. Поставьте кастрюлю с ягодами на огонь и при постоянном помешивании доведите ее до кипения. Дайте покипеть 20 – 30 секунд и перелейте в чистую миску.
  4. Охладите начинку для тертого пирога.

Формируем тертый пирог с ягодным миксом

  1. Возьмите тесто из холодильника, раскатайте его скалкой между двумя слоями пергамента для выпекания.


    Раскатываем тесто / скриншот с видео
     
  2. Можно приготовить пирог квадратной формы, а можно круглой. Если вы выбрали второй вариант. Ваш круг должен быть диаметром 23 – 24 сантиметра.


    Формируем пирог / скриншот из видео
     
  3. Снимите пергамент и переложите сформированное тесто на противень.
  4. Лишние остатки теста с краев срежьте ножом.


    Формируем пирог / скриншот из видео
     
  5. Выложите начинку на тесто и разровняйте ее силиконовой лопаткой.


    Формируем пирог / скриншот из видео
     
  6. Достаньте тесто из морозилки и натрите его поверх начинки на грубой терке.
  7. Выпекайте тертый пирог в разогретой до 175 градусов духовке в течение 30 – 35 минут.


    Формируем пирог / скриншот из видео
     
  8. Соедините желток с молоком и смажьте глазурью поверхность пирога за 5 минут до завершения выпекания.

    Формируем пирог / скриншот из видео
     
  9. Готовый пирог охладите и посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!


    Готовый тертый пирог с ягодами / скриншот с видео

Рецепт приготовления тертого пирога с ягодами – видео:​