Тертий пиріг – улюблений десерт багатьох, адже він досить швидкий у приготуванні та у нього можна покласти будь-яку начинку.

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Ліза Глінська запропонувала читачам приготувати його з ягідним міксом з полуниці, чорниці, малини та чорної смородини.

Рецепт тертого пирога з літніми ягодами

Час: 120 хвилин

120 хвилин Порції: 5 – 6

5 – 6 Калорійність на 100 грамів: 289 ккал

Як приготувати тісто на тертий пиріг

Інгредієнти для тіста:

– 200 г борошна;

– 100 г холодного вершкового масла;

– 80 г жовтків;

– 60 г цукру;

– 6 г розпушувача;

– дрібка солі.

У невеликій мисці з'єднайте жовтки з цукром, трішки їх перетріть.





Готуємо тісто / Скріншот з відео

В іншій мисці з'єднайте борошно з розпушувачем та сіллю.





Готуємо тісто / Скріншот з відео

Заздалегідь охолоджене вершкове масло натріть до борошна. Додайте яйце та цукор в борошняну масу та замісіть тісто.





Готуємо тісто / Скріншот з відео

Відділіть від загальної маси тіста 1/3 та загорніть в шар харчової плівки. Відправте тісто в морозилку, а тісто, що залишилося загорніть в харчову плівку й покладіть в холодильник на 30 хвилин.

Як приготувати начинку на тертий пиріг

Інгредієнти для начинки:

– 100 г полуниці;

– 100 г малини;

– 50 г чорної смородини;

– 50 г чорниці;

– 60 г цукру;

– 20 г кукурудзяного крохмалю.

Для глазурі:

– 20 г жовтка;

– 1 ст. л молока.

У невелику каструлю покладіть всі ягоди. Змішайте цукор з крохмалем та додайте до ягід – перемішайте.





Готуємо ягідну начинку / Скріншот з відео

Поставте каструлю з ягодами на вогонь та при постійному помішуванні доведіть її до кипіння. Дайте покипіти 20 – 30 секунд та перелийте в чисту миску. Охолодіть начинку для тертого пирога.

Формуємо тертий пиріг з ягідним міксом

Візьміть тісто з холодильника, розкачайте його скалкою між двома шарами пергаменту для випікання.





Розкачуємо тісто / Скріншот з відео

Можна приготувати пиріг квадратної форми, а можна круглої. Якщо ви обрали другий варіант. ваше коло повинне бути діаметром 23 – 24 сантиметри.





Формуємо пиріг / Скріншот з відео

Зніміть пергамент та перекладіть сформоване тісто на деко. Зайві рештки тіста з країв зріжте ножем.





Формуємо пиріг / Скріншот з відео

Викладіть начинку на тісто та розрівняйте її силіконовою лопаткою.





Формуємо пиріг / Скріншот з відео

Дістаньте тісто з морозилки та натріть його поверх начинки на грубу тертку. Випікайте тертий пиріг в розігрітій до 175 градусів духовці протягом 30 – 35 хвилин.





Формуємо пиріг / Скріншот з відео

З'єднайте жовток з молоком та змажте глазур'ю поверхню пирога за 5 хвилин до завершення випікання.





Формуємо пиріг / Скріншот з відео

Готовий пиріг охолодіть та посипте цукровою пудрою. Смачного!





Готовий тертий пиріг з ягодами / Скріншот з відео

Рецепт приготування тертого пирога з ягодами – відео: