Вокруг бушует атмосфера встречи Нового года, тирамису с мандаринами будет отличной опцией на праздничном столе. В нем сочетается нежность традиционного тирамису и свежесть мандаринов.

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Тирамису с мандаринами

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Очистите мандарины от кожуры и перебейте блендером в состояние пюре.
  2. Холодные сливки взбивайте до стойкой пышной массы.
  3. Всыпьте в эту массу сахарную пудру, маскарпоне и аккуратно перемешайте до однородности.
  4. Тортовницу (или другую форму) смажьте дно кремом.
  5. Вмочите печенье в мандариновое пюре и выложите по стенке формы.
  6. Тогда печенье полностью окуните в мандариновое пюре, выложите внутрь и обмажьте 1/3 крема.
  7. Так повторяйте еще 2 раза.
  8. В общей сложности должно быть 3 слоя печенья и 3 слоя крема.
  9. Снимите форму.
  10. При желании украсьте мандаринками, веточками розмарина и сахарной пудрой и отправьте в холодильник минимум на 5 – 6 часов.