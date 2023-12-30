Навколо вирує атмосфера зустрічі Нового року, тирамісу з мандаринами буде чудовою опцією на святковому столі. В ньому поєднана ніжність традиційного тирамісу і свіжість мандаринів.
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Тирамісу з мандаринами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Очистіть мандарини від шкірки та перебийте блендером до стану пюре.
- Холодні вершки збивайте до стійкої пишної маси.
- Всипте у цю масу цукрову пудру, маскарпоне та акуратно перемішайте до однорідності.
- У тортівницю (або іншу форму) змастіть дно кремом.
- Занурте печиво у мандаринове пюре та викладіть по стінці форми.
- Тоді печиво повністю занурте у мандаринове пюре, викладіть всередину та обмастіть 1/3 крему.
- Так повторюйте ще 2 рази.
- Загалом має бути 3 шари печива та 3 шари крему.
- Зніміть форму.
- За бажанням прикрасьте мандаринками, гілочками розмарину та цукровою пудрою і відправте в холодильник мінімум на 5-6 годин.