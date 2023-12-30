Идеальный рецепт на Новый год: зимнее тирамису с мандаринами – новый тренд с ТикТок
30 декабря 2023, 10:45Читати новину українською
Источник:ТикТок viktoria__cooking
В волшебное время зимних праздников, когда воздух наполнен ароматами мандаринов, нет лучшей идеи, чем приготовить из них особый десерт. Это лакомство точно понравится всем.
Вокруг бушует атмосфера встречи Нового года, тирамису с мандаринами будет отличной опцией на праздничном столе. В нем сочетается нежность традиционного тирамису и свежесть мандаринов.
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Тирамису с мандаринами
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 350 грамм очищенных мандаринок;
– 300 грамм печенья савоярди;
– 500 грамм маскарпоне;
– 300 миллилитров сливок 33%;
– 120 грамм сахарной пудры.
Приготовление:
- Очистите мандарины от кожуры и перебейте блендером в состояние пюре.
- Холодные сливки взбивайте до стойкой пышной массы.
- Всыпьте в эту массу сахарную пудру, маскарпоне и аккуратно перемешайте до однородности.
- Тортовницу (или другую форму) смажьте дно кремом.
- Вмочите печенье в мандариновое пюре и выложите по стенке формы.
- Тогда печенье полностью окуните в мандариновое пюре, выложите внутрь и обмажьте 1/3 крема.
- Так повторяйте еще 2 раза.
- В общей сложности должно быть 3 слоя печенья и 3 слоя крема.
- Снимите форму.
- При желании украсьте мандаринками, веточками розмарина и сахарной пудрой и отправьте в холодильник минимум на 5 – 6 часов.