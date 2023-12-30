Идеальный рецепт на Новый год: зимнее тирамису с мандаринами – новый тренд с ТикТок

30 декабря 2023, 10:45
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Источник:

ТикТок viktoria__cooking

В волшебное время зимних праздников, когда воздух наполнен ароматами мандаринов, нет лучшей идеи, чем приготовить из них особый десерт. Это лакомство точно понравится всем.

Вокруг бушует атмосфера встречи Нового года, тирамису с мандаринами будет отличной опцией на праздничном столе. В нем сочетается нежность традиционного тирамису и свежесть мандаринов.

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Тирамису с мандаринами

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты (на форму 18 сантиметров):
– 350 грамм очищенных мандаринок;
– 300 грамм печенья савоярди;
– 500 грамм маскарпоне;
– 300 миллилитров сливок 33%;
– 120 грамм сахарной пудры.

 

Приготовление:

  1. Очистите мандарины от кожуры и перебейте блендером в состояние пюре.
  2. Холодные сливки взбивайте до стойкой пышной массы.
  3. Всыпьте в эту массу сахарную пудру, маскарпоне и аккуратно перемешайте до однородности.
  4. Тортовницу (или другую форму) смажьте дно кремом.
  5. Вмочите печенье в мандариновое пюре и выложите по стенке формы.
  6. Тогда печенье полностью окуните в мандариновое пюре, выложите внутрь и обмажьте 1/3 крема.
  7. Так повторяйте еще 2 раза.
  8. В общей сложности должно быть 3 слоя печенья и 3 слоя крема.
  9. Снимите форму.
  10. При желании украсьте мандаринками, веточками розмарина и сахарной пудрой и отправьте в холодильник минимум на 5 – 6 часов.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська