Тирамису с клубникой: нежный летний десерт от Тани Литвиновой

Тирамису – популярный итальянский десерт, который нравится всем. Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками оригинальным рецептом с клубникой.
Татьяна Литвинова рассказывает как правильно приготовить изысканный десерт з клубникой. Для крема лучше использовать сыр "Маскарпоне" и взбитые сливки, а для основы – печенье или бисквит.
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Итальянцы переводят название – "поднять настроение". Традиционно его подают с кофе.
Тирамису с клубникой
- Время: 20 минут
- Порции: 4 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 300 ккал
– 12 – 15 шт. печенья "Савоярди";
– 400 граммов клубники;
– 5 – 6 листочков мяты. Ингредиенты:
– 500 граммов сыра "Маскарпоне";
– 6 шт. желтков;
– 300 граммов сливок 33%;
– 200 граммов сахарной пудры;
– 10 граммов ванильного сахара.
- В миску выложите холодные сливки, взбейте миксером, заверните в пищевую пленку, отправьте в холодильник.
Клубничное пюре / скриншот с видео
- Клубнику помойте, очистите, блендером измельчить в пюре.
- Для приготовления крема в миску выложите желтки, добавьте две столовые ложки сахарной пудры, взбейте, поставьте на водяную баню. Снимите с огня, оставьте для охлаждения.
Процесс приготовления крема / скриншот с видео
- В желтки добавьте мягкий сыр, добавьте три столовые ложки сахарной пудры, ванильный сахар, взбейте миксером. Влейте крем в сливки, аккуратно перемешайте ложкой.
Печенье в клубничном пюре / скриншот с видео
- Печенье окуните в клубничное пюре, выложите в тарелку, сверху вылейте пюре.
Сверху вылейте крем.
- Мяту помойте, измельчите ножом.
- Готовый десерт накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 3 – 4 часа.
Тирамису с клубникой / скриншот видео
- Перед подачей украсьте ломтиками клубники, мятой, сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Тирамису с клубникой – рецепт от Тани Литвиновой в видео: