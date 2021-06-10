Тирамису с клубникой: нежный летний десерт от Тани Литвиновой

Тирамису – популярный итальянский десерт, который нравится всем. Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками оригинальным рецептом с клубникой.

Татьяна Литвинова рассказывает как правильно приготовить изысканный десерт з клубникой. Для крема лучше использовать сыр "Маскарпоне" и взбитые сливки, а для основы – печенье или бисквит.

Читайте также Готовимся к пляжному сезону: топ-3 блюда, от которых теряешь вес

Итальянцы переводят название – "поднять настроение". Традиционно его подают с кофе.

Тирамису с клубникой

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4 – 6

4 – 6 Калорийность на 100 граммов: 300 ккал

В миску выложите холодные сливки, взбейте миксером, заверните в пищевую пленку, отправьте в холодильник.

– 12 – 15 шт. печенья "Савоярди";– 400 граммов клубники;– 5 – 6 листочков мяты.– 500 граммов сыра "Маскарпоне";– 6 шт. желтков;– 300 граммов сливок 33%;– 200 граммов сахарной пудры;– 10 граммов ванильного сахара.

Клубничное пюре / скриншот с видео

Клубнику помойте, очистите, блендером измельчить в пюре. Для приготовления крема в миску выложите желтки, добавьте две столовые ложки сахарной пудры, взбейте, поставьте на водяную баню. Снимите с огня, оставьте для охлаждения.

Процесс приготовления крема / скриншот с видео

В желтки добавьте мягкий сыр, добавьте три столовые ложки сахарной пудры, ванильный сахар, взбейте миксером. Влейте крем в сливки, аккуратно перемешайте ложкой.

Печенье в клубничном пюре / скриншот с видео

Печенье окуните в клубничное пюре, выложите в тарелку, сверху вылейте пюре.

Сверху вылейте крем. Мяту помойте, измельчите ножом. Готовый десерт накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 3 – 4 часа.

Тирамису с клубникой / скриншот видео

Перед подачей украсьте ломтиками клубники, мятой, сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Тирамису с клубникой – рецепт от Тани Литвиновой в видео: