Татьяна Литвинова рассказывает как правильно приготовить изысканный десерт з клубникой. Для крема лучше использовать сыр "Маскарпоне" и взбитые сливки, а для основы – печенье или бисквит.

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Итальянцы переводят название – "поднять настроение". Традиционно его подают с кофе.

Тирамису с клубникой

  • Время: 20 минут
  • Порции: 4 – 6
  • Калорийность на 100 граммов: 300 ккал
  1. В миску выложите холодные сливки, взбейте миксером, заверните в пищевую пленку, отправьте в холодильник.

Клубничное пюре / скриншот с видео

  1. Клубнику помойте, очистите, блендером измельчить в пюре.
  2. Для приготовления крема в миску выложите желтки, добавьте две столовые ложки сахарной пудры, взбейте, поставьте на водяную баню. Снимите с огня, оставьте для охлаждения.

Процесс приготовления крема / скриншот с видео

  1. В желтки добавьте мягкий сыр, добавьте три столовые ложки сахарной пудры,  ванильный сахар, взбейте миксером. Влейте крем в сливки, аккуратно перемешайте ложкой.

Печенье в клубничном пюре / скриншот с видео

  1. Печенье окуните в клубничное пюре, выложите в тарелку, сверху вылейте пюре.
    Сверху вылейте крем.
  2. Мяту помойте, измельчите ножом.
  3. Готовый десерт накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 3 – 4 часа.

Тирамису с клубникой / скриншот видео

  1. Перед подачей украсьте ломтиками клубники, мятой, сахарной пудрой. Приятного  аппетита!

Тирамису с клубникой – рецепт от Тани Литвиновой в видео:

 