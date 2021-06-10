Тетяна Литвинова розповідає як правильно приготувати вишуканий десерт з полуницею. Для крему найкраще використовувати сир "Маскарпоне" та збиті вершки, а для основи – печиво або бісквіт.
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Італійці перекладають назву – "підняти настрій". Традиційно його подають з кавою.
Тірамісу з полуницею
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 300 ккал
- У миску викладіть холодні вершки, збийте міксером, загорніть у харчову плівку, відправте у холодильник.
Полуничне пюре/ скріншот з відео
- Полуницю помийте, почистіть, блендером подрібніть у пюре.
- Для приготування крему у миску викладіть жовтки, додайте дві столові ложки цукрової пудри, збийте, поставте на водяну баню. Зніміть з вогню, залиште для охолодження.
Процес приготування крему/ скріншот з відео
- У жовтки додайте м'який сир, додайте три столові ложки цукрової пудри, ванільний цукор, збийте міксером. Влийте крем у вершки, акуратно перемішайте ложкою.
Печиво у полуничному пюре/ скріншот з відео
- Печиво занурте у полуничне пюре, викладіть у тарілку, зверху вилийте пюре.
Зверху вилийте крем.
- М'яту помийте, подрібніть ножем.
- Готовий десерт накрийте харчовою плівкою, відправте у холодильник на 3 – 4 години.
Тірамісу з полуницею/ скріншот відео
- Перед подачею прикрасьте скибочками полуниці, м'ятою, цукровою пудрою. Смачного!
Тірамісу з полуницею – рецепт від Тані Литвинової у відео: