Безусловно, что осень ассоциируется с тыквами, но не будем забывать и другие продукты, как помидоры и томаты.

Читайте также Интересное сочетание: котлеты из говядины и курятины

Существует много рецептов помидоровых супов, но этот действительно особенный. Его вкус оттеняет нотка базилика, печеного чеснока и ароматов помидоров. Крем-суп можно подавать с хрустящими брускетами, гренками или со сметаной.

Рецепт томатного супа с базиликом

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 200 градусов. На жаростойкий противень выложите половинки помидоров и томатов, нарезанный перец, лук и чеснок. Сдобрите все специями и сбрызните маслом. Запекайте все в духовке 40 минут.
  • Переложите горячие овощи в чашу блендера и влейте овощной бульон, кокосовое молоко или сливки и посыпьте базиликом.
  • Измельчите все до однородности. Подавайте крем-суп с вашим любимым жареным творогом на тостах.

Приятного тебе аппетита!