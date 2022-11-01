Безусловно, что осень ассоциируется с тыквами, но не будем забывать и другие продукты, как помидоры и томаты.

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Существует много рецептов помидоровых супов, но этот действительно особенный. Его вкус оттеняет нотка базилика, печеного чеснока и ароматов помидоров. Крем-суп можно подавать с хрустящими брускетами, гренками или со сметаной.

Рецепт томатного супа с базиликом

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 6 – 7 помидоров

– половина стакана помидоров черри

– половина репчатой луковицы

– 1 головка чеснока

– 1 красный болгарский перец

– 1/2 чайной ложки соли

– 1/2 чайной ложки перца

– чабрец

– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла

– 1/2 стакана овощного бульона

– 1/4 стакана кокосового молока или жирных сливок

– 1 стакан базилика

Дополнительно:

– орегано

– красные хлопья чили

– бальзамический крем-уксус.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. На жаростойкий противень выложите половинки помидоров и томатов, нарезанный перец, лук и чеснок. Сдобрите все специями и сбрызните маслом. Запекайте все в духовке 40 минут.

Переложите горячие овощи в чашу блендера и влейте овощной бульон, кокосовое молоко или сливки и посыпьте базиликом.

Измельчите все до однородности. Подавайте крем-суп с вашим любимым жареным творогом на тостах.

Приятного тебе аппетита!