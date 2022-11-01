Безусловно, что осень ассоциируется с тыквами, но не будем забывать и другие продукты, как помидоры и томаты.
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Существует много рецептов помидоровых супов, но этот действительно особенный. Его вкус оттеняет нотка базилика, печеного чеснока и ароматов помидоров. Крем-суп можно подавать с хрустящими брускетами, гренками или со сметаной.
Рецепт томатного супа с базиликом
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. На жаростойкий противень выложите половинки помидоров и томатов, нарезанный перец, лук и чеснок. Сдобрите все специями и сбрызните маслом. Запекайте все в духовке 40 минут.
- Переложите горячие овощи в чашу блендера и влейте овощной бульон, кокосовое молоко или сливки и посыпьте базиликом.
- Измельчите все до однородности. Подавайте крем-суп с вашим любимым жареным творогом на тостах.
Приятного тебе аппетита!