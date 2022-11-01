Безумовно, що осінь асоціюється з гарбузами, але не будемо забувати й за інші продукти, як от помідори та томати.
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Існує багато рецептів помідорових супів, але цей справді особливий. Його смак відтіняє нотка базиліка, печеного часнику та ароматів помідорів. Крем-суп можна подавати з хрумкими брускетами, грінками чи зі сметаною.
Рецепт томатного супу з базиліком
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів. На жаротривке деко викладіть половинки помідорів та томатів, нарізаний перець, цибулю та часник. Присмачте все спеціями та скропіть олією. Запікайте все в духовці 40 хвилин.
- Перекладіть гарячі овочі у чашу блендера та влийте овочевий бульйон, кокосове молоко або вершки та посипте базиліком.
- Подрібніть все до однорідності. Подавайте крем-суп з вашим улюбленим смаженим сиром на тостах.
Смачного!