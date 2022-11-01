Раз, два, три и готово: быстрый томатный крем-суп с базиликом
1 ноября 2022 , 13:31Читати новину українською
Источник:инстаграмм Кристиан Пэй
Пока на рынке еще разнообразие томатов и помидоров, мы предлагаем вам попробовать приготовить вкусный и легкий крем-суп. Чтобы подчеркнуть вкус мы выбрали свежие листья базилика.
Безусловно, что осень ассоциируется с тыквами, но не будем забывать и другие продукты, как помидоры и томаты.
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Существует много рецептов помидоровых супов, но этот действительно особенный. Его вкус оттеняет нотка базилика, печеного чеснока и ароматов помидоров. Крем-суп можно подавать с хрустящими брускетами, гренками или со сметаной.
Рецепт томатного супа с базиликом
- Время: 45 минут
- Порции: 4
– 6 – 7 помидоров
– половина стакана помидоров черри
– половина репчатой луковицы
– 1 головка чеснока
– 1 красный болгарский перец
– 1/2 чайной ложки соли
– 1/2 чайной ложки перца
– чабрец
– 1 – 2 столовые ложки оливкового масла
– 1/2 стакана овощного бульона
– 1/4 стакана кокосового молока или жирных сливок
– 1 стакан базилика
Дополнительно:
– орегано
– красные хлопья чили
– бальзамический крем-уксус.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. На жаростойкий противень выложите половинки помидоров и томатов, нарезанный перец, лук и чеснок. Сдобрите все специями и сбрызните маслом. Запекайте все в духовке 40 минут.
- Переложите горячие овощи в чашу блендера и влейте овощной бульон, кокосовое молоко или сливки и посыпьте базиликом.
- Измельчите все до однородности. Подавайте крем-суп с вашим любимым жареным творогом на тостах.
Приятного тебе аппетита!