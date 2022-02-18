Тонкости приготовления идеальных пельменей: пошаговые советы

Пельмени – известное блюдо, которое многие из нас очень любят. Как приготовить сочные пельмени, которые понравятся всем – рассказываем в День пельменей.

Существует большое разнообразие пельменей, они присутствуют во многих культурах мира. В Китае это цзяоцзы, у народов Средней Азии и Кавказа – манты, хинкали, позы. Все они имеют свои особенности приготовления. Изюминкой любых пельменей является нежная и сочная начинка. Об особенностях приготовления вкусных пельменей расскажет редакция 24 канала.

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Готовим сочную начинку

Приготовление нежной и сочной начинки начинается с выбора мяса. Здесь есть два важных момента: обязательно нужно выбирать отборный продукт и совмещать несколько видов мяса. Идеальное сочетание – свинина, говядина и курятина.

Некоторые кулинары перемалывают лук вместе с фаршем, однако пельмени будут более сочными, если лук просто измельчить и перемешать с мясом.

Невероятно вкусно / Фото pixabay

К фаршу также следует добавить немного воды, кубик сливочного масла и любимые специи. С пельменями отлично сочитаюся кинза и майоран. Можно добавить разные виды перца и не забыть о куркуме с щепоткой мускатного ореха.

Секреты варки

Многие выбирают самый простой способ варки – на подсоленной воде. Но вкус таких пельменей не будет ярким и впечатляющим.

Очень аппетитно / Фото pixabay

Куриный или мясной бульон превращают обычные пельмени в настоящий кулинарный шедевр.