Існує велика різноманітність пельменів, вони присутні у багатьох культурах світу. У Китаї це цзяоцзи, у народів Середньої Азії і Кавказу – манти, хінкалі, пози. Всі вони мають свої особливості готування. Родзинкою будь-яких пельменів є ніжна та соковита начинка. Про особливість приготування смачних пельменів розповість редакція 24 каналу.
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Готуємо соковиту начинку
Приготування ніжної та соковитої начинки завжди починається із вибору м’яса. Тут є два важливих моменти: обов’язково потрібно обирати добірний продукт та поєднувати кілька видів м’яса. Ідеальне поєднання – свинина, яловичина та курятина.
Дехто із кулінарів перемелює цибулю разом із фаршем, проте пельмені будуть соковитішими, якщо цибулю просто подрібнити та перемішати із м’ясом.
Неймовірно смачно / Фото pixabay
До фаршу також слід додати трішки води, кубик вершкового масла та улюблені спеції. З пельменями відмінно поєднуються кінза та майоран. Можна додати різні види перцю і не забути про куркуму з дрібкою мускатного горіха.
Секрети варіння
Багато хто вибирає найпростіший спосіб варіння – на підсоленій воді. Але й смак таких пельменів не буде яскравим та вражаючим.
Дуже апетитно / Фото pixabay
Курячий або м'ясний бульйон перетворюють звичайні пельмені на справжній кулінарний шедевр.
Цікавий факт
У 2011 році в одній із провінцій Китаю приготували пельмень вагою 79 кілограм. Він мав довжину 1,2 метра та ширину 0,86 метра.