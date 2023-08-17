Каждый из этих рецептов может стать вашим любимым, ведь выпечка получается яркой, сытной и вкусной.

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24 канал подготовил лучшие десерты, чтобы праздник Яблочного Спаса прошел отлично. Выбирайте тот вариант, который больше всего понравился, или готовьте все три рецепта.

Яблочный пирог

Время: 80 минут

80 минут Порции: 6

Ингредиенты для крамбла:

– 80 граммов сахара;

– 50 граммов сливочного масла;

– 100 граммов пшеничной муки.

Для пирога:

– 5 яблок;

– 200 миллилитров молока;

– 50 граммов изюма;

– 50 граммов орехов;

– половина лимона;

– 2 куриных яйца;

– 150 граммов сахара;

– 70 граммов пшеничной муки;

– 5 граммов разрыхлителя для теста;

– ванильный сахар.

Приготовление:

Для крамбла смешиваем холодное масло, сахар и муку. Делаем это быстро, чтобы масло не таяло.

Для начинки чистим яблоки, режем пополам и нарезаем тоненькими кусочками. Добавляем орешки, сухофрукты, цедру лимона и сок.

Отдельно смешиваем: молоко, 2 яйца, сахар, ваниль, муку и разрыхлитель. Заливаем этой жидкостью яблоки. Перемешиваем тесто.

Форму для выпечки выстилаем пергаментом и на дно посыпаем половину крамбла. Сверху выкладываем яблоки в тесте. Поверх яблок высыпаем оставшийся крамбл.

Запекаем 60 – 80 минут при 180 градусах до румяности пирога.

Готовый пирог охладите и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Яблочный тарт

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6

Ингредиенты для теста:

– 250 граммов муки;

– 125 граммов холодного сливочного масла;

– 1 сырое яйцо;

– 50 граммов сахара;

– 50 граммов холодной воды;

– щепотка соли.

Ингредиенты для крема:

– 250 граммов сливок жирностью 30 – 33%;

– 1 сырое яйцо;

– 2 сырых желтка;

– 50 – 70 г сахара;

– 2 ложки кукурузного крахмала.

Для "роз":

– 4 – 5 красных яблок.

Приготовление:

Для теста смешайте муку и сливочное масло, предварительно натерев на грубой терке. Руками разотрите муку и масло на крошки.

Добавьте смесь из воды, яйца, сахара и соли и замесите тесто.

Выложите тесто между двумя слоями пергамента и раскатайте в тонкий пласт.



Розы из яблок / Фото Яны Станишевской

Отправьте тесто в холодильник на 60 минут.

Для крема смешайте все ингредиенты и отправьте в сотейник. На медленном огне и при постоянном помешивании венчиком загустите массу и сразу снимите с огня. Перелейте крем в глубокую посуду и оставьте охлаждаться.

Для "роз" разрежьте яблоки пополам, удалите серединки и нарежьте мякоть тонкими ломтиками.

Переложите ломтики яблок на тарелку и отправьте в микроволновку на 1-2 минуты, чтобы они немного смягчились. Сформируйте из них "розы".

Выньте тесто из холодильника и быстро раскатайте его до толщины 3 миллиметров. Переложите в форму для торта. Форму можно смазать сливочным маслом.

Корж проколите вилкой. Выпекайте основание для торта 15 минут в духовке, разогретой до 190 градусов.

На готовый корж вылейте крем, сверху выложите розы из яблок.

Удерживайте тарт еще 15 минут в духовке при температуре 150 – 160 градусов.

Готовый тарт нарежьте на порции и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Яблочный штрудель

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 100 граммов воды;

– щепотка соли;

– 20 граммов масла;

– 1 яйцо куриное;

– 500 граммов яблок;

– 50 граммов сахара;

– ½ лимона;

– 50 граммов сливочного масла;

– 100 грамм панировочных сухарей;

– 70 граммов изюма;

– ром или коньяк.

Приготовление:

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Высыпаем муку в миску, добавляем в нее щепотку соли, яйцо, теплую воду и масло – замешиваем однородное тесто.

Сформуйте готовое тесто в шар, смажьте его растительным маслом и оставьте отдохнуть на 30 минут.

Подготовьте полотенце присыпанное мукой – именно на нем мы будем раскатывать наше тесто. Придайте тесту форму прямоугольника. Тесто нужно раскатать очень тоненько, чтобы был виден узор полотенца.

Яблоки почистите от семян и кожуры, нарежьте одинаковыми маленькими кусочками.

Смешайте панировочные сухари с яблоками, сахаром и корицей – немного обжарьте на сливочном масле и влейте 2 ст. л алкоголя. Протушите начинку, чтобы испарился алкоголь.

Выложите начинку на тесто, посыпьте изюмом, заверните с помощью полотенца и осторожно защелкните края теста.

Переложите на полотенце сформованный штрудель на противень для выпечки покрытый пергаментом, смажьте тесто сливочным маслом и поставьте выпекаться. Духовку разогрейте до 180-190 градусов и жарите штрудель до золотистой корочки.

Готовый штрудель охладите, обильно посыпьте сахарной пудрой и подавайте на стол.

Приятного аппетита!