"Малиновое облако" без выпечки: этот торт покорит его сердце

14 февраля 2022 , 18:01
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Источник:

ютуб Лізи Глінської

Пока что побаиваетесь браться за бисквиты, а сладкого хочется? Тогда приготовьте торт на песочной основе с малиновым желе, нежным кремом и воздушной меренгой. И никакой духовки!

Чтобы превратить праздник во вкусную сказку, подарите своей половинке торт, приготовленный собственными руками. Рецептом с нами поделилась украинский кондитер Лиза Глинская.

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Рецепт торта "Малиновая тучка"

Время: 6 часов
Порции: 6

Ингредиенты для коржа:
– 100 граммов печенья;
– 50 граммов сливочного масла.

Для малинового желе:
– 150 граммов малинового пюре без косточек;
– 100 миллилитров воды;
– 200 граммов мороженой малины;
– 40 граммов сахара;
– 15 граммов желатина + 75 миллилитров воды.

Для крема"Шарлотт":
– 150 миллилитров молока;
– 50 граммов сырого куриного яйца;
– 100 граммов сливочного масла.

Для французской меренги:
– 60 граммов сырого куриного белка;
– 100 граммов сахара;
– 10 граммов кукурузного крахмала.

Приготовление:

  • Для приготовления основы измельчите печенье в крошку, растопите сливочное масло и перемешайте.
  • Форму для торта выложите на слой фольги, на бортики выстелите ацетатную пленку.
  • Выложите массу в круглую форму диаметром 21 сантиметр (предварительно покрытую пергаментом). Разровняйте все стаканом или ложкой. Отправьте корж в холодильник.
  • Для малинового желе залейте желатин водой комнатной температуры и оставьте набухать (15 минут).
  • В сотейнике смешайте малиновое пюре без косточек и сахар. Доведите пюре до кипения и варите 1 – 2 минуты. Снимите с плиты, добавьте набухший желатин и перемешайте.

Фото Лизы Глинской

  1. Перелейте пюре в миску и влейте воду. Добавьте замороженные ягоды и залейте желе в форму (поверх основания).
  2. Отправьте заготовку в холодильник.
  3. Для крема "Шарлотт" смешайте в сотейнике молоко, сахар и яйца. Перемешайте венчиком.
  4. При постоянном помешивании доведите массу до кипения и варите 30 секунд. Снимите с плиты и перелейте заварной крем в миску. Накройте слоем пищевой пленки "в контакт" и охладите в течение 1 часа в холодильнике.
  5. Мягкое сливочное масло взбейте миксером, чтобы масса увеличилась вдвое.
  6. Снимите пищевую пленку с крема, перемешайте его с маслом.
  7. Для французской меренги включите духовку на 100 градусов в режиме "конвекция".
  8. Вылейте белок в чашу миксера, взбейте до пышной пены и добавьте сахар. Взбивайте белки до устойчивых пиков.
  9. Добавьте к меренге крахмал и перемешайте.
  10. Переложите готовую меренгу в кондитерский мешок.
  11. Выложите на слой пергамента круглую форму без дна. Отсадите меренгу по спирали (от центра к краям). Заберите форму, а сформированную меренгу отправьте в духовку сушиться на 30 – 40 минут.
  12. Выключите духовку и приоткройте дверцу, оставьте выпеченную меренгу остывать в духовке.

Собираем торт "Малиновая тучка"

  1. По верх желе выложите крем "Шарлотт", разровняйте спатулой.
  2. На крем выложите охлажденную меренгу.
  3. Готовый торт отправьте в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления торта "Малиновая тучка":

 

Автор: Богданна Рибак