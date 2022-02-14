Чтобы превратить праздник во вкусную сказку, подарите своей половинке торт, приготовленный собственными руками. Рецептом с нами поделилась украинский кондитер Лиза Глинская.
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Рецепт торта "Малиновая тучка"
Время: 6 часов
Порции: 6
Приготовление:
- Для приготовления основы измельчите печенье в крошку, растопите сливочное масло и перемешайте.
- Форму для торта выложите на слой фольги, на бортики выстелите ацетатную пленку.
- Выложите массу в круглую форму диаметром 21 сантиметр (предварительно покрытую пергаментом). Разровняйте все стаканом или ложкой. Отправьте корж в холодильник.
- Для малинового желе залейте желатин водой комнатной температуры и оставьте набухать (15 минут).
- В сотейнике смешайте малиновое пюре без косточек и сахар. Доведите пюре до кипения и варите 1 – 2 минуты. Снимите с плиты, добавьте набухший желатин и перемешайте.
Фото Лизы Глинской
- Перелейте пюре в миску и влейте воду. Добавьте замороженные ягоды и залейте желе в форму (поверх основания).
- Отправьте заготовку в холодильник.
- Для крема "Шарлотт" смешайте в сотейнике молоко, сахар и яйца. Перемешайте венчиком.
- При постоянном помешивании доведите массу до кипения и варите 30 секунд. Снимите с плиты и перелейте заварной крем в миску. Накройте слоем пищевой пленки "в контакт" и охладите в течение 1 часа в холодильнике.
- Мягкое сливочное масло взбейте миксером, чтобы масса увеличилась вдвое.
- Снимите пищевую пленку с крема, перемешайте его с маслом.
- Для французской меренги включите духовку на 100 градусов в режиме "конвекция".
- Вылейте белок в чашу миксера, взбейте до пышной пены и добавьте сахар. Взбивайте белки до устойчивых пиков.
- Добавьте к меренге крахмал и перемешайте.
- Переложите готовую меренгу в кондитерский мешок.
- Выложите на слой пергамента круглую форму без дна. Отсадите меренгу по спирали (от центра к краям). Заберите форму, а сформированную меренгу отправьте в духовку сушиться на 30 – 40 минут.
- Выключите духовку и приоткройте дверцу, оставьте выпеченную меренгу остывать в духовке.
Собираем торт "Малиновая тучка"
- По верх желе выложите крем "Шарлотт", разровняйте спатулой.
- На крем выложите охлажденную меренгу.
- Готовый торт отправьте в холодильник на несколько часов.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления торта "Малиновая тучка":