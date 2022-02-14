"Малинова хмаринка" без випікання: цей торт підкорить його серце

14 лютого 2022 , 18:01
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Ще побоюєтеся братися за бісквіти, а солодкого хочеться? То приготуйте торт на пісочній основі з малиновим желе, ніжним кремом та повітряною меренгою. І ніякої духовки!

Щоб перетворити свято та смачну казку, подаруйте своїй половинці торт, приготований власноруч. Рецептом із нами поділилася українська кондитерка Ліза Глінська.

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Рецепт торта "Малинова хмаринка"

  • Час: 6 годин
  • Порції: 6
Інгредієнти для коржа:
 – 100 грамів печива;
 – 50 грамів вершкового масла.

Для малинового желе:
 – 150 грамів малинового пюре без кісточок;
 – 100 мілілітрів води;
 – 200 грамів замороженої малини;
 – 40 грамів цукру;
 – 15 грамів желатину + 75 мілілітрів води.

Для крему "Шарлотт":
 – 150 мілілітрів молока;
 – 50 грамів сирого курячого яйця;
 – 100 грамів вершкового масла.

Для французької меренги:
 – 60 грамів сирого курячого білка;
 – 100 грамів цукру;
 – 10 грамів кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

  1. Для основи подрібніть печиво в крихту,  розтопіть вершкове масло та перемішайте. 
  1. Форму для торта викладіть на шар фольги, на бортики вистеліть ацетатну плівку.
  1. Викладіть масу у круглу форму діаметром 21 сантиметр (попередньо вкриту пергаментом). Розрівняйте все склянкою або ложкою. Відправте корж в холодильник.
  1. Для малинового желе залийте желатин водою кімнатної температури та залишіть набухати (15 хвилин).
  1. У сотейнику змішайте малинове пюре без кісточок та  цукор. Доведіть пюре до кипіння та варіть 1 – 2 хвилини. Зніміть з плити, додайте набухлий желатин та перемішайте.


Фото Лізи Глінської

  1. Перелийте пюре в миску та влийте воду. Додайте заморожені ягоди та залийте желе у форму (поверх основи).
  1. Відправте заготовку в холодильник.
  1. Для крему "Шарлотт" змішайте у сотейнику молоко, цукор та яйця. Перемішайте вінчиком.
  1. При постійному помішуванні доведіть масу до кипіння та варіть 30 секунд. Зніміть з плити та перелийте заварний крем в миску. Накрийте шаром харчової плівки "в контакт" та охолодіть протягом 1 години в холодильнику.
  1. М'яке вершкове масло збийте міксером, щоб маса збільшилася вдвічі.
  1. Зніміть харчову плівку з крему, перемішайте його з маслом.
  1. Для французької меренги увімкніть духовку на 100 градусів в режимі "конвекція".
  1. Вилийте білок в чашу міксера, збийте до пишної піни та додайте цукор. Збивайте білки до стійких піків.
  1. Додайте до меренги крохмаль та перемішайте.
  1. Перекладіть готову меренгу в кондитерський мішок.
  1. Викладіть на шар пергаменту круглу форму без дна. Відсадіть меренгу по спіралі (від центру до країв). Заберіть форму, а сформовану меренгу відправте в духовку сушитися на 30 – 40 хвилин.
  1. Вимкніть духовку та привідкрийте дверцята, залишіть випечену меренгу охолоджуватися в духовці.

Збираємо торт "Малинова хмаринка"

  1. По верх желе викладіть крем "Шарлотт", розрівняйте спатулою.
  1. На крем викладіть охолоджену меренгу.
  1. Готовий торт відправте в холодильник на кілька годин.

Смачного!

Відеорецепт приготування торта "Малинова хмаринка":

 

Автор: Богданна Рибак