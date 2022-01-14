Торт с мандаринами за 15 минут: рецепт без выпекания
14 января 2022 , 20:14Читати новину українською
Этот нереально эффектный снаружи и вкусный внутри торт, вы без преувеличения, приготовите за 15 минут. Остальное за вас сделает холодильник, ведь все слои торта должны застыть. Вместо мандаринов можно добавлять консервированные персики, апельсины или бананы.
Рецепт торта с мандаринами без выпекания
- Время: 15 минут (2 часа на застывание)
- Порции: 6 – 8
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Скриншот из видео
– 180 граммов печенья;
– 80 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахарной пудры;
– 100 миллилитров молока;
– 15 граммов желатина;
– 150 миллилитров жирных сливок;
– 500 граммов сливочного сыра;
– 3 мандарина (20 граммов сливочного масла + 40 граммов сахарной пудры);
Для декора:
– 15 граммов желатина;
– 300 миллилитров апельсинового сока.
Приготовление:
- Тщательно измельчите печенье в крошку. Соедините с растопленным сливочным маслом.
- В двух отдельных стаканах соедините с желатином молоко и апельсиновый сок (100 миллилитров). Оставьте массы набухнуть.
Скриншот из видео
- В круглую форму диаметром 18 сантиметров выложите слой из печенья и сформируйте корж.
- Почистите мандарины и карамелизируйте их на сковородке со сливочным маслом и сахарной пудрой.
- В отдельной глубокой посуде соедините сливочный сыр, 100 граммов сахарной пудры, сливки. Тщательно взбейте массу миксером.
- Растопите разбухший желатин с молоком и влейте к сырной массе. Еще раз тщательно перебейте миксером.
- Соедините сливочную массу с мандаринами и перемешайте. Выложите на корж и разровняйте лопаткой.
- В сотейнике растопите разбухший желатин с апельсиновым соком и влейте остальную часть цитрусового напитка. Вылейте на творожную массу и отправьте в холодильник на 2 часа.
Скриншот из видео
- Готовый торт выньте из формы и подавайте к столу охлажденным.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления торта с мандаринами без выпечки: