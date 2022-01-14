Рецепт торта з мандаринами без випікання

  • Час: 15 хвилин (2 години на застигання)
  • Порції: 6 – 8

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Скріншот з відео

Приготування:

  1. Ретельно подрібніть печиво в крихту. З'єднайте з розтопленим вершковим маслом.
  1. У двох окремих склянках з'єднайте з желатином молоко та апельсиновий сік (100 мілілітрів). Залишіть маси набухнути.


Скріншот з відео

  1. У круглу форму діаметром 18 сантиметрів викладіть шар з печива та сформуйте корж.
  1. Почистіть мандарини та карамелізуйте їх на сковорідці з вершковим маслом та цукровою пудрою.
  1. В окремому глибокому посуді з'єднайте вершковий сир, 100 грамів цукрової пудри, вершки. Ретельно збийте масу міксером.
  1. Розтопіть набухлий желатин з молоком та влийте до сирної маси. Ще раз ретельно перебийте міксером.
  1. З'єднайте вершкову масу з мандаринами та перемішайте. Викладіть на корж та розрівняйте лопаткою.
  1. У сотейнику розтопіть набухлий желатин з апельсиновим соком, та влийте решту цитрусового напою. Вилийте на сирну масу та відправте в холодильник на 2 години.


Скріншот з відео

  1. Готовий торт вийміть з форми та подавайте до столу охолодженим.

Смачного!

Відеорецепт приготування торта з мандаринами без випікання: