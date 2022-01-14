Рецепт торта з мандаринами без випікання
- Час: 15 хвилин (2 години на застигання)
- Порції: 6 – 8
Читайте також Коли смачно всім: 3 легких рецепти ситних сніданків для себе та рідних
Скріншот з відео
Приготування:
- Ретельно подрібніть печиво в крихту. З'єднайте з розтопленим вершковим маслом.
- У двох окремих склянках з'єднайте з желатином молоко та апельсиновий сік (100 мілілітрів). Залишіть маси набухнути.
Скріншот з відео
- У круглу форму діаметром 18 сантиметрів викладіть шар з печива та сформуйте корж.
- Почистіть мандарини та карамелізуйте їх на сковорідці з вершковим маслом та цукровою пудрою.
- В окремому глибокому посуді з'єднайте вершковий сир, 100 грамів цукрової пудри, вершки. Ретельно збийте масу міксером.
- Розтопіть набухлий желатин з молоком та влийте до сирної маси. Ще раз ретельно перебийте міксером.
- З'єднайте вершкову масу з мандаринами та перемішайте. Викладіть на корж та розрівняйте лопаткою.
- У сотейнику розтопіть набухлий желатин з апельсиновим соком, та влийте решту цитрусового напою. Вилийте на сирну масу та відправте в холодильник на 2 години.
Скріншот з відео
- Готовий торт вийміть з форми та подавайте до столу охолодженим.
Смачного!
Відеорецепт приготування торта з мандаринами без випікання: