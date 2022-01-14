Этот нереально эффектный снаружи и вкусный внутри торт, вы без преувеличения, приготовите за 15 минут. Остальное за вас сделает холодильник, ведь все слои торта должны застыть. Вместо мандаринов можно добавлять консервированные персики, апельсины или бананы.