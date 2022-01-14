Рецепт торта с мандаринами без выпекания

  • Время: 15 минут (2 часа на застывание)
  • Порции: 6 – 8

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Скриншот из видео

Приготовление:

  1. Тщательно измельчите печенье в крошку. Соедините с растопленным сливочным маслом.
  1. В двух отдельных стаканах соедините с желатином молоко и апельсиновый сок (100 миллилитров). Оставьте массы набухнуть.


Скриншот из видео

  1. В круглую форму диаметром 18 сантиметров выложите слой из печенья и сформируйте корж.
  1. Почистите мандарины и карамелизируйте их на сковородке со сливочным маслом и сахарной пудрой.
  1. В отдельной глубокой посуде соедините сливочный сыр, 100 граммов сахарной пудры, сливки. Тщательно взбейте массу миксером.
  1. Растопите разбухший желатин с молоком и влейте к сырной массе. Еще раз тщательно перебейте миксером.
  1. Соедините сливочную массу с мандаринами и перемешайте. Выложите на корж и разровняйте лопаткой.
  1. В сотейнике растопите разбухший желатин с апельсиновым соком и влейте остальную часть цитрусового напитка. Вылейте на творожную массу и отправьте в холодильник на 2 часа.


Скриншот из видео

  1. Готовый торт выньте из формы и подавайте к столу охлажденным.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления торта с мандаринами без выпечки:​