Рецепт торта с мандаринами без выпекания
- Время: 15 минут (2 часа на застывание)
- Порции: 6 – 8
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Скриншот из видео
Приготовление:
- Тщательно измельчите печенье в крошку. Соедините с растопленным сливочным маслом.
- В двух отдельных стаканах соедините с желатином молоко и апельсиновый сок (100 миллилитров). Оставьте массы набухнуть.
Скриншот из видео
- В круглую форму диаметром 18 сантиметров выложите слой из печенья и сформируйте корж.
- Почистите мандарины и карамелизируйте их на сковородке со сливочным маслом и сахарной пудрой.
- В отдельной глубокой посуде соедините сливочный сыр, 100 граммов сахарной пудры, сливки. Тщательно взбейте массу миксером.
- Растопите разбухший желатин с молоком и влейте к сырной массе. Еще раз тщательно перебейте миксером.
- Соедините сливочную массу с мандаринами и перемешайте. Выложите на корж и разровняйте лопаткой.
- В сотейнике растопите разбухший желатин с апельсиновым соком и влейте остальную часть цитрусового напитка. Вылейте на творожную массу и отправьте в холодильник на 2 часа.
Скриншот из видео
- Готовый торт выньте из формы и подавайте к столу охлажденным.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления торта с мандаринами без выпечки: