"Медовик" – один из самых любимых десертов. Татьяна Литвинова предлагает приготовить торт, который понравится всем и станет прекрасным дополнением к новогоднему меню.

Татьяна Литвинова опубликовала в инстаграм рецепт торта "Медовик", который легко готовится. Читайте также Рецепт дня: нежный итальянский десерт Тирамису без яиц Торт "Медовик" Ингредиенты:

– 6 шт. яиц;

– 350 сахара;

– 130 мл меда;

– 130 г сливочного масла 82%;

– 250 г муки;

– 5 г разрыхлителя;

– 1 ч.л соды;

– 1 ч.л уксуса;

– 200 г белого шоколада;

– 100 г грецких орехов;

– соль.

Ингредиенты для крема:

– 300 г домашнего крем–сыра;

– 600 г сливок 33%;

– 100 г пудра сахарной;

– 3-4 шт. цедры мандарина;

– 200 г вишни сушеной. Для приготовления теста просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В кастрюле на маленьком огне растопите сахар, варите до готовности, появления карамельного цвета. Отдельно в кастрюле смешайте карамельный сахар, добавьте мед, сливочное масло, соду, уксус, разогрейте в кастрюле до готовности. В миске смешайте муку, разрыхлитель, соль, перемешайте. В миске взбейте яйца, добавьте карамельно-медовый соус, муку, взбейте миксером. Разогрейте духовку до 180 градусов. Круглую разъемную форму (24 см) застелите фольгой, налейте тесто, выпекайте один за другим шесть коржей в течение 5 минут. Для приготовления крема в миске взбейте холодные сливки с сахарной пудрой, цедрой, оставьте при комнатной температуре. Готовые коржи смажьте кремом, выложите сушеную вишню между коржами, разогрейте белый шоколад в кастрюле, задекорируйте готовый торт шоколадом и орехами, выложите на тарелку. Приятного аппетита! Торт "Медовик" – рецепт от Тани Литвиновой в видео: