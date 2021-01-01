Самый вкусный торт Медовик: простой рецепт от Тани Литвиновой
"Медовик" – один из самых любимых десертов. Татьяна Литвинова предлагает приготовить торт, который понравится всем и станет прекрасным дополнением к новогоднему меню.
Татьяна Литвинова опубликовала в инстаграм рецепт торта "Медовик", который легко готовится.
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Торт "Медовик"
- Для приготовления теста просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В кастрюле на маленьком огне растопите сахар, варите до готовности, появления карамельного цвета. Отдельно в кастрюле смешайте карамельный сахар, добавьте мед, сливочное масло, соду, уксус, разогрейте в кастрюле до готовности.
- В миске смешайте муку, разрыхлитель, соль, перемешайте.
- В миске взбейте яйца, добавьте карамельно-медовый соус, муку, взбейте миксером.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Круглую разъемную форму (24 см) застелите фольгой, налейте тесто, выпекайте один за другим шесть коржей в течение 5 минут.
- Для приготовления крема в миске взбейте холодные сливки с сахарной пудрой, цедрой, оставьте при комнатной температуре.
- Готовые коржи смажьте кремом, выложите сушеную вишню между коржами, разогрейте белый шоколад в кастрюле, задекорируйте готовый торт шоколадом и орехами, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Торт "Медовик" – рецепт от Тани Литвиновой в видео:
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