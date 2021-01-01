"Медовик" - один з найулюбленіших десертів. Тетяна Литвинова пропонує приготувати торт, який сподобається усім та стане чудовим доповненням до новорічного меню.

Тетяна Литвинова опублікувала в інстаграм рецепт торту "Медовик", який легко готується. ​Читайте також Рецепт дня: ніжний італійський десерт Тірамісу без яєць Торт "Медовик" Інгредієнти:

– 6 шт. яєць;

– 350 цукру;

– 130 мл меду;

– 130 г вершкового масла 82%;

– 250 г борошна;

– 5 г розпушувача;

– 1 ч.л соди;

– 1 ч.л оцту;

– 200 г білого шоколада;

– 100 г волоських горіхів;

– сіль.

Інгредієнти для крему:

– 300 г домашнього крем-сиру;

– 600 м вершків 33%;

– 100 г пудра цукрової;

– 3-4 шт. цедри мандарина;

– 200 г вишні сушеної. Для приготування тіста просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У каструлі на маленьком вогні розтопіть цукор, варіть до готовності, появи карамельного кольору. Окремо у каструлі змішайте карамельний цукор, додайте мед, вершкове масло, соду, оцет, розігрійте у каструлі до готовності. У мисці змішайте борошно, розпушувач, сіль, перемішайте. У мисці збийте яйця, додайте карамельно-медовий соус, борошно, збийте міксером. Розігрійте духовку до 180 градусів. Круглу роз'ємну форму (24 см) вистеліть фольгою, налийте тісто, випікайте шість коржів один за одним протягом 5 хвилин. Для приготування крему у мисці збийте холодні вершки з цукровою пудрою, цедрою, залиште при кімнатній температурі. Готові коржі змастіть кремом, викладіть сушену вишню між коржами, розігрійте білий шоколад у каструлі, задекоруйте готовий торт шоколадом та горіхами, викладіть на тарілку. Смачного! Торт "Медовик" – рецепт від Тані Литвинової у відео: