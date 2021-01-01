Найсмачніший торт Медовик: простий рецепт від Тані Литвинової
"Медовик" - один з найулюбленіших десертів. Тетяна Литвинова пропонує приготувати торт, який сподобається усім та стане чудовим доповненням до новорічного меню.
Тетяна Литвинова опублікувала в інстаграм рецепт торту "Медовик", який легко готується.
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Торт "Медовик"
- Для приготування тіста просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У каструлі на маленьком вогні розтопіть цукор, варіть до готовності, появи карамельного кольору. Окремо у каструлі змішайте карамельний цукор, додайте мед, вершкове масло, соду, оцет, розігрійте у каструлі до готовності.
- У мисці змішайте борошно, розпушувач, сіль, перемішайте.
- У мисці збийте яйця, додайте карамельно-медовий соус, борошно, збийте міксером.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Круглу роз'ємну форму (24 см) вистеліть фольгою, налийте тісто, випікайте шість коржів один за одним протягом 5 хвилин.
- Для приготування крему у мисці збийте холодні вершки з цукровою пудрою, цедрою, залиште при кімнатній температурі.
- Готові коржі змастіть кремом, викладіть сушену вишню між коржами, розігрійте білий шоколад у каструлі, задекоруйте готовий торт шоколадом та горіхами, викладіть на тарілку. Смачного!
Торт "Медовик" – рецепт від Тані Литвинової у відео:
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