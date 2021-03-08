Какой праздник без вкусного десерта? Мы подготовили для вас рецепты торта "Наполеон" с тремя видами крема на любой вкус.

"Наполеон" – один из самых любимых тортов к любому празднику. Традиционно готовится из слоеного теста с заварным кремом. Также в десерт добавляют ягоды и фрукты.

Существует две версии происхождения названия. Первая – от города Неаполь, вторая – в честь Наполеона Бонапарта. В Италии, Франции торт называют – "Тысяча слоев".

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Рецепт торта

Ингредиенты для теста:

– 450 граммов муки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо;

– стакан холодной воды;

– соль.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, с мукой, добавьте соль, яйцо, холодную воду, перемешайте. Замесите тесто. Заверните в пищевую пленку, оставьте на 20-25 минут в холодильнике. Достаньте из холодильника тесто, разрежьте на 8 частей, сформируйте шарики, раскатайте тонкие коржи, проколите вилкой. Выложите на противень корж. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, выпекайте отдельно все коржи в течение 5-7 минут до золотой корочки. Края теста обрежьте, измельчите в крошку. Коржи оставьте для охлаждения. Готовые коржи смажьте кремом, сверху посыпьте крошкой. Оставьте торт на несколько часов.

Торт "Наполеон" с кремом / Фото Freepik

Как приготовить заварной крем

Ингредиенты:

– 500 граммов сметаны 15-20%;

– 120 граммов сахара;

– ванильный сахар.

Для приготовления крема в кастрюле на маленьком огне разогрейте молоко, добавьте половину сахара, помешивая. В миске соедините яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар, перемешайте, чтобы не было комочков, добавьте муку, вылейте половину теплого молока, перемешайте до однородной консистенции. В кастрюлю с молоком влейте яичную массу, помешивая, доведите крем до кипения. Снимите с огня, добавьте в крем мягкое сливочное масло, перемешайте до однородной консистенции.

Крем со сметаной

Ингредиенты:

– 500 граммов сметаны 15-20%;

– 120 граммов сахара,

– ванильный сахар.

Для приготовления крема откиньте сметану в миску с марлей, оставьте на 3–4 часа в холодильнике. Достаньте из холодильника сметану. Сцедите лишнюю воду. Отдельно в миску выложите сметану, добавьте сахар, ванильный сахар, аккуратно перемешайте.

Торт "Наполеон" / Фото Freepik

Яблочный крем

Ингредиенты:

– 500 граммов яблок;

– стакан воды;

– 100 граммов сахара;

– 1 чайная ложка корицы;

– 200 миллилитров молока;

– 50 граммов муки;

– 150 граммов сливочного масла 82%.