Как приготовить вкусный торт Наполеон: домашние рецепты
Какой праздник без вкусного десерта? Мы подготовили для вас рецепты торта "Наполеон" с тремя видами крема на любой вкус.
Источник:24 канал
"Наполеон" – один из самых любимых тортов к любому празднику. Традиционно готовится из слоеного теста с заварным кремом. Также в десерт добавляют ягоды и фрукты.
Существует две версии происхождения названия. Первая – от города Неаполь, вторая – в честь Наполеона Бонапарта. В Италии, Франции торт называют – "Тысяча слоев".
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Рецепт торта
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, с мукой, добавьте соль, яйцо, холодную воду, перемешайте. Замесите тесто. Заверните в пищевую пленку, оставьте на 20-25 минут в холодильнике.
- Достаньте из холодильника тесто, разрежьте на 8 частей, сформируйте шарики, раскатайте тонкие коржи, проколите вилкой.
- Выложите на противень корж. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, выпекайте отдельно все коржи в течение 5-7 минут до золотой корочки. Края теста обрежьте, измельчите в крошку. Коржи оставьте для охлаждения.
- Готовые коржи смажьте кремом, сверху посыпьте крошкой. Оставьте торт на несколько часов.
Торт "Наполеон" с кремом / Фото Freepik
Как приготовить заварной крем
- Для приготовления крема в кастрюле на маленьком огне разогрейте молоко, добавьте половину сахара, помешивая.
- В миске соедините яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар, перемешайте, чтобы не было комочков, добавьте муку, вылейте половину теплого молока, перемешайте до однородной консистенции.
- В кастрюлю с молоком влейте яичную массу, помешивая, доведите крем до кипения. Снимите с огня, добавьте в крем мягкое сливочное масло, перемешайте до однородной консистенции.
Крем со сметаной
- Для приготовления крема откиньте сметану в миску с марлей, оставьте на 3–4 часа в холодильнике. Достаньте из холодильника сметану. Сцедите лишнюю воду.
- Отдельно в миску выложите сметану, добавьте сахар, ванильный сахар, аккуратно перемешайте.
Торт "Наполеон" / Фото Freepik
Яблочный крем
- Для приготовления крема приготовьте сироп. Помойте, очистите яблоки от кожуры, косточек. Нарежьте ломтиками.
- В кастрюле с водой смешайте сахар, добавьте яблоки, корицу, варите в течение 10 минут до смягчения яблок. Сцедите сироп. Ломтики яблок оставьте.
- В кастрюле смешайте сироп с яйцами, добавьте молоко, сахар, муку, перемешайте, разогрейте на водяной бане. Снимите с огня, добавьте мягкое сливочное масло, ломтики яблок, перемешайте до однородной консистенции.
- Готовый торт смажьте кремом, разрежьте на порции. Приятного аппетита!
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