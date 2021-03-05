От этого десерта не сможет отказаться никто! Нежный, ароматный и очень вкусный – давайте готовить вместе.

Необычайно вкусный десерт "Три молока" обожают все ценители сладостей! Владимир Троцкий и сам в восторге от этого вкусного десерта и приготовил его пошаговый рецепт.

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Десерт "Три молока" быстрый и легкий в приготовлении, поэтому вы с легкостью можете вовлекать детей в процесс приготовления.

Рецепт "Три молока"

Ингредиенты:

– 80 г муки;

– 70 г сахара;

– ½ ч. л. ванилина;

– щепотка соли;

– 4 яйца.

Для пропитывания бисквита:

– 70 мл сливок 30-33%;

– 4 ст. л. вареной сгущенки;

– 250 г сгущенки.

Для крема:

– 2 ст. л сахарной пудры;

– 200 г маскарпоне;

– 100 мл сливок 30-33%.