Рецепт десерта Три молока от Владимира Троцкого
От этого десерта не сможет отказаться никто! Нежный, ароматный и очень вкусный – давайте готовить вместе.
Источник:инстаграм Владимира Троцкого
Необычайно вкусный десерт "Три молока" обожают все ценители сладостей! Владимир Троцкий и сам в восторге от этого вкусного десерта и приготовил его пошаговый рецепт.
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Десерт "Три молока" быстрый и легкий в приготовлении, поэтому вы с легкостью можете вовлекать детей в процесс приготовления.
Рецепт "Три молока"
- Тщательно взбейте яйца с сахарной пудрой, ванилином и солью до устойчивых пиков. Муку добавляйте к яичной массе в два этапа.
- Дно формы для выпекания выстелите пергаментом, вылейте тесто и выпекайте бисквит в духовке при 180 градусах 25-30 минут.
- В отдельной миске смешайте все ингредиенты для пропитывания бисквита до однородной массы.
- Для крема взбейте сливки, отдельно сыр маскарпоне с сахарной пудрой. Смешайте эти ингредиенты в одну массу.
- Подготовьте 10 формочек для десертов. Поломайте бисквит на кусочки 1х1 сантиметр.
- Выложите в формочки бисквит, сырный крем и крем для пропитки, опять бисквит, крем для пропитки и сырный крем – так до самого верха формочки.
- Готовый десерт отправьте отдохнуть в холодильник на 3-4 часа. Приятного аппетита!
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