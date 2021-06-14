Торт с клубникой – легкий десерт, который можно приготовить в домашних условиях. Нежный бисквит с творожным кремом со сметаной прекрасно дополняет изысканный вкус.

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Для украшения сладкого десерта используйте любые любимые, сезонные ягоды фрукты.

Рецепт клубничного торта

Время: 55 минут

55 минут Порции: 4 – 8

4 – 8 Калорийность на 100 граммов: 243 ккал

Ингредиенты:

– 350 граммов клубники;

– 2 яйца;

– 100 граммов муки;

– 120 граммов сахара;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– разрыхлитель;

– щепотка соли.

Ингредиенты для крема:

– 200 граммов домашнего творога;

– 300 граммов сметаны 15 – 20%;

– 120 граммов сахарной пудры;

– 10 граммов ваинильного сахара.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске взбейте миксером яйца с сахаром, добавьте соль, муку, разрыхлитель перемешайте до однородной консистенции. Форму для выпечки смажьте маслом, влейте тесто. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 20 минут до готовности. Клубнику помойте, очистите, нарежьте ломтиками.

Клубника / Фото Unsplash

Творог пропустите через сито, добавьте сметану, взбейте миксером в течение 10 минут. Далее – добавьте сахар, ванильный сахар, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте в холодильнике на 1 – 2 часа. Готовый бисквит достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.

Процесс собирания торта / Фото Pexels